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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمريكا تقود تحقيقا جديدا بشأن منشأ فيروس كورونا.. فيديو

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أكد عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ستتبرع بـ 50 مليون جرعة من لقاح كورونا لعدد من الدول الفقيرة، مشيرا إلى أن أمريكا تعمل على التصدي لفيروس كورونا من خلال تطعيم أكبر عدد ممكن من المواطنين.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير، مقدم برنامج المصري افندي، المذاع عبر شاشة المحور، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تشتري 500 مليون جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس "كورونا" من أجل التبرع به إلى حوالي 100 دولة حول العالم في حاجة ماسه إليه.

وتابع رئيس تحرير الأهرام ويكلي، أن الولايات المتحدة تقود تحقيقا جديدا بشأن منشأ فيروس كورونا المستجد، متابعا أن هذا الفيروس القاتل تسبب في وفيات غير مسبوقة في التاريخ الحديث، ونشر حالة من الخوف الشديد والهلع بين مواطني العالم.

وأشار عزت إبراهيم إلى أن الجميع حول العالم يستحقون التطعيم ضد "كورونا" بغض النظر عن المكان أو العرق أو الحالة المالي.

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