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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أول تعليق من والد طفلة الكيرلي بعد انتهاء الأزمة مع المدرسة

أزل تعليق من والد
أزل تعليق من والد طفلة التنمر بعد انتهاء الأزمة مع المدرسة

علق مرقس عادل ولى أمر الطفلة (مارلي مرقس عادل) ، على انتهاء أزمة التنمر على إبنته بسبب شعرها الكيرلي،الكيرلي،  والتي تسببت فيها لجنة التقييم بالمدرسة التي تختار الطلاب المقبولين.

وأكد ماركو  في تصريحات لـ صدى البلد،البلد، أنه تم عقد لقاء مع أسرة المدرسة وبحضور الطفلة واعتذرت ادارة المدرسة عما حدث ، وتم حل جميع المشكلات التى حدثت.

وكان محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة كشف عن تطورات جديد بشأن ازمة عدم قبول طفلة بإحدى المدارس بروض الفرج بسبب شعرها على حد قول والدها.

وأكد مدير تعليم القاهرة لـ صدى البلد محاربته للتنمر ورعايته لأبنائه الطلبة والطالبات بكافة مدارس العاصمة.

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وأوضح انه  تم التحقيق في الواقعة وإنذار المدرسة وتغير استمارة التقييم ؛ كما سيتم تحديد موعد مقابلة آخر للطفلة وتكليف موجهة رياض أطفال من الإدارة لحضور المقابلات في المدرسة حفاظا على نفسية الطفلة ودعمها.

وكان ماركو عادل أحد أولياء الأمور قد عبر عن استياءه الشديد لعدم قبول ابنته في احدى المدارس بروض الفرج بسبب شعرها.

واكد ماركو عادل والد الطفلة مارلي مرقس عادل عبر الفيس بوك :" يؤسفني اني أقول ان نفسية بنتي (مارلي مرقس عادل) اتدمرت بسبب التنمر وان المدارس بقي ليها شروط معينة .الطفلة مستواها كويس جدا في التقييم انجليزي وعربي ومهارات بس المشكلة في ( شعرها) أيوة زي ما قريتم كده "شعرها " ان شعرها كيرلي ومش ناعم".

واضاف  قائلا :" الميس خرجت تقول ان الكومنت الوحيد علي البنت (شكلها مش حلو) بصيتلها بإستغراب وبصيت للبنت أتأكد من لبسها وشكلها ، قالتلي شعرها ومسكته بإيديها وهي مستائة  . قلتلها شعرها طبيعته كده المهم مطولناش عشان الكلام كان قدام الطفلة بس طبعا الطفلة كانت سامعة ومركزة في كل ده ".

وتابع  :"البنت رجعت مضايقة ونفسيتها وحشة جدا بأي منطق يتسببوا في أذي نفسية طفلة بالشكل المؤسف ده ازاي يبقي تقييم الطفل يبقي من خلال شكله او شعره ازاي يتنمروا عالطفلة بالشكل ده ازاي تتكلمي  كده قدام الطفلة... ياريت بجد كفاية ضغوط علي الأسرة والطفل في تقديمات المدارس احنا مش داخلين حرب".

التنمر ماركو عادل الطفلة مارلي مرقس عادل

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