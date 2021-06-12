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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إيهاب فهمي يكشف سر تحمس ماجد الكدواني للمشاركة في مسلسل "ولاد ناس" فيديو

إيهاب فهمي
إيهاب فهمي

كشف الفنان إيهاب فهمي، خلال ندوته في موقع صدى البلد؛ عن سر تحمس  الفنان ماجد الكدواني للمشاركة في مسلسل " ولاد ناس .

 

وقال إيهاب فهمي :" ماجد الكدواني تحمس للظهور كضيف شرف في المسلسل بسبب ان المسلسل جيد ويطرح قضية هامة ومؤثرة".


أضاف :" كنت متوقع هذا النجاح  خاصة ان المسلسلات  الأكشن كانت انتشرت بشكل كبير وكان هناك ابتعاد عن الدراما الاجتماعية ".

 

اختتم:" كنت متوقع ان هذا النوع  هيريح شوية ؛ ونجاح ولاد ناس كان كبيرا  و كنت شايف مبارة تمثيل ؛ وكان الورق يخدم ذلك ".

 

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إيهاب فهمي يكشف سبب قبوله العمل في " ولاد ناس".. فيديو

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حل الفنان إيهاب فهمي ضيفا على موقع صدى البلد ، وذلك لتكريمه على آخر أعماله مسلسل " ولاد ناس" والذي خاض به السباق الرمضاني الماضي .

 

وتحدث إيهاب خلال الندوة عن كواليس مشاركته في العمل، كما تطرق للحديث عن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي والنجمة دلال عبد العزيز .

 

ويلقى المسلسل الضوء على حال الأسر المصرية وعلاقة الآباء والأبناء من أجيال المراهقين وأوضاع التعليم والتربية من خلال حادث يفجر الدراما ويولد الصراع بين جميع الأطراف.

 


وتدور أحداث العمل حول حادث أتوبيس مدرسى، وهو أحد أصعب المشاهد فى العمل، وتم تصويره بأحدث التقنيات بأحد طرق الشيخ زايد.

 

مسلسل ولاد ناس يعتمد على البطولة الجماعية، حيث يشارك فيه عدد كبير من النجوم، ولعل من أبرزهم إيهاب فهمي ، رانيا فريد شوقى وصبرى فواز وأحمد وفيق وبيومى فؤاد ومحمد عز ومحمود حجازى وناصر سيف و صفاء الطوخى ووفاء صادق وإخراج وتأليف هانى كمال.
 

رانيا فريد شوقي بيومي فؤاد صبرى فواز دلال عبد العزيز ايهاب فهمي مسلسل ولاد ناس السباق الرمضانى الفنان ماجد الكدواني الفنان إيهاب فهمي

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