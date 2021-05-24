إيهاب فهمي يكشف تفاصيل دوره في فيلم آل هارون

أفلام 2021

كشف الفنان إيهاب فهمي عن انتهائه من تصوير مشاهده في فيلم آل هارون، مشيرا إلى أن يوم التصوير الأخير بالنسبة له شهد تواجد جميع نجوم الفيلم، لأنه يعتبر من الديكورات الرئيسية، في العمل الفني .

وقال إيهاب فهمي -في بيان صحفي له: “من أبرز الصعوبات التي تواجه أي ممثل في تناول أي دور هو الاختلاف، إنك أنت إزاي تعمل دور بشكل مختلف، تعمل دور فيه عناصر الشخصية اللي بتقدمها، متبقاش فيها نوع من أنواع، زي ما بيقولوا الشبيهية، إن أنت شبه حاجة، ودي الصعوبة اللي ديما بجد أن أي ممثل فيها، إنه إزاي يعمل دور مختلف، ياعنى لو كان طيب يبقى طيب بشكل مختلف”.

وأضاف فهمي: "الشخصية التي أقدمها في فيلم آل هارون، تدعى "حسين" ونقدر نقول عليه مدير بنك وراجل مسئول، وشخصية مهمة، ومختلفة تماما عن شخصيتي في الحقيقة، وفيه ٣ أبعاد في الدراما، البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد السياسي، اللي هو البيئة اللي بتنشأ فيها، عايش فين وهكذا، ودي من الحاجات اللي لازم يحطها الممثل قدامه لما بيتناول أي شخصية، يشوف شكله إزاي، بيتكلم إزاي، هيمشي إزاي، لو ضحك إزاي، لو غضب إزاي، لو خاف إزاي، وأعتقد المنطقة اللي ممكن تبقى مشتركة بيني وبين "حسين" هو الإنسانيات".

والفيلم من تأليف أحمد أنور ومحمود جاميكا، ومن إخراج معتز حسام، ومن إنتاج شركة مومنت برودكشن.