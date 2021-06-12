أبو العينين: الرئيس السيسي فجّر طاقات إفريقيا الكامنة.. ونحتاج وكالة تضم هيئات الاستثمار الإفريقية لتنمية القارة

محمد أبو العينين وكيل البرلمان:

* منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا نواة جديدة لتنمية القارة السمراء

* المنتدى يجمع رؤي وأفكار ومتطلبات اجتمع عليها قادة 55 دولة

* الرئيس السيسي صال وجال حول العالم لرسم رؤى مستقبلية لمصر وإفريقيا

* القارة السمراء تذخر بالثروات العظيمة وتحتاج إلى تشريعات محفزة للاستثمار



أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ نواة جديدة لتنمية أفريقيا، وطرح رؤى اجتمع عليها قادة 55 دولة أفريقية.



وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية أن المنتدى فكر جديد يجمع رؤي وأفكار ومتطلبات اجتمع عليها القادة عندما وافقوا على الاتفاقية التي تشارك فيها 55 دولة، وآن الأوان أن ترى الاتفاقية النور، ويكون المستفيد الأول منها هم الأفارقة.

وأشار أبو العينين أن هناك تحديات كثيرة للقارة الإفريقية، متابعا: "الرئيس السيسي رسم رؤية مستقبلية لمصر".

وأوضح أن هناك رؤي طموحة تتعامل مع كافة المعطيات الموجودة في مصر، حيث تتعامل مع المواطن المصري في سبيل توفير حياة كريمة له، لافتا إلى أن الرئيس السيسي صال وجال بمؤتمرات مع اليابان وإنجلترا وروسيا عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الافريقي، وكان يفجر الطاقات الكامنة الموجودة في أفريقيا.

وأضاف أبو العينين: "نريد أفريقيا جديدة، قارة صناعية منتجة"، معقبا:"لا صناعة بدون استثمار".



وتابع وكيل مجلس النواب، أن البنية التحتية ليست كل شئ، فـ بنية العقول مكملة للتقدم الذي تطمح إليه الدول.



وأوضح أبو العينين، أن القارة السمراء، تذخر بالثروات العظيمة، وأغنى قارات العالم، لافتا إلى أن أفريقيا تحتاج العديد من المبادرات الحديثة.



واقترح وكيل مجلس النواب، إنشاء وكالة تضم هيئات الاستثمار بإفريقيا لتنمية القارة، مشددًا على حاجة القارة إلى تشريعات محفزة للاستثمار والاستفادة من الطاقات البشرية وهذا يقع على عاتق هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية.

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