عملية جراحية مهمة.. والدة فرح وهنا الزاهد تتعرض لوعكة صحية

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أعلنت الفنانة الشابة فرح الزاهد -شقيقة الفنانة هنا الزاهد- عن تعرض والدتهما لوعكة صحية، وإجرائها عملية جراحية مهمة اليوم السبت 12 يونيو، وذلك من خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وكتبت فرح الزاهد من خلال خاصية ستوري انستجرام: «أرجو الدعاء لوالدتي بالشفاء العاجل، فانها اليوم تقوم بإجراء عملية هامة فنأمل الخروج منها سالمة ان شاء الله».

منشور فرح الزاهد

بدأت فرح الزاهد خطوات حثيثة في مجال التمثيل بظهورها مع شقيقتها الممثلة هنا الزاهد في مسلسل حلوة الدنيا سكر، لكن مسلسل الطاووس يعد البداية الحقيقة لها.

وقالت فرح الزاهد في حوار لموقع صدى البلد، إنها منذ ظهورها الأول على البوستر الرسمي لمسلسل الطاووس قال الكثيرون إنها تعمل بالواسطة، لكن هذا الأمر خاطيء تماما وأوضحت أن مشاركتها بالعمل جاء عن طريق الصدفة وهي صدفة حلوة وثقة كبيرة من المخرج رؤوف عبد العزيز الذي كان متأكدا من تقديمها للدور بشكل جيد.

وظهرت فرح الزاهد في عدد من الأعمال الفنية وهي في سن صغيرة كان أبرزها كليب بابا فين الشهير، وكانت أحد الأطفال الذي قاموا بالغناء والرقص في فيديو كليب الأغنية.

أخر أعمال فرح الزاهد

برزت فرح الزاهد في دور فرح التي توفي زوجها ضمن أحداث مسلسل “الطاووس” بعد يوم واحد من زفافهما، وانتشر لها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يبرز موهبتها التمثيلية وتألقها.

يذكر أن مسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، وسميحة أيوب، وسهر الصايغ، وأحمد فؤاد سليم ،هبة عبد الغني، رانيا محمود ياسين، وهالة فاخر، وخالد عليش، وعابد عناني، ومها نصار، والفنانة الشابة فرح الزاهد، ، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز.