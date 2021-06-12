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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تعمير البحر الأحمر: المرحلة الثانية من تطوير العشوائيات ب 2000 وحدة سكنية بإجمالي 800 مليون جنيه

تطوير أراضى
تطوير أراضى

قال المهندس حسن منصور ، رئيس جهاز تعمير البحر الأحمر ،  إن مشروع تطوير المساكن البديلة للمساكن العشوائية هو امتداد طبيعى لتطوير المناطق العشوائية الذى يموله صندوق تطوير العشوائيات ب التعاون مع محافظة البحر الأحمر والنظرة للموضوع كان العمل على محورين عن طريق نقل المواطنين للمناطق العشوائية ووضعهم فى مكان آمن يسير وفق السمة المعمارية على مستوى الجمهورية من حيث المساحات الخضراء .

 

وأضاف "  سعد " ، خلال تقرير خاص ببرنامج مصر بتبنى والمذاع عبر فضائية اكسترا نيوز ، أنه تم حصر المناطق شديدة الخطورة والمتوسطة  ب التعاون مع صندق تطوير العشوائبات عن طريق حصر المناطق شديدة الخطورة بالاضافة للمناطق الغير مخططة ومرحلة أولى فى القصير ، سفاجا ، رأس غارب ب إجمالى 1750 ب إجمالى 966 مليون جنيه ..


وأشار إلى أن المرحلة الثانية من تطوير العشوائيات شملت حلايب وشلاتين ب 2000 وحدة سكنية ب اجمالى 800 مليون جنيه ووصلت نسب تنفيذهم 90% من المخطط الانتهاء من كافةالأعمال فى ديسمبر 2021 من العام الحالى ، لافتا إلى أن أهالى البدو فى حلايب وشلاتين يحتاجون مساحة من المنزل ان يكون جزء منه فناء سماوى وجزء آخر سكنى وتم عمل المنازل على هيئة قباب ليناسب ارتفاع درجة الحرارة بمساحات 300 متر ..

 

وتابع أنه تم تطوير المنازل ب القرب من أماكن الخدمات والمدارس ، والأسواق وتم عمل 2 ملعب خماسى فى منطقة البيوت والعمارات وب القرب من الأسواق وكافة الخدمات  ، والجهاز المركزى للتعمير شارك ب الطرق الحيوية من مناطق النقل وتم خلق مساحات فراغات وتم بطه ب الطريق الدائرى لتيسير المساحات على المواطن .

 

 

إنشاء شركة البحر الأحمر جمرك سفاجا القصير الغردقة تعمير

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