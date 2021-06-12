قومى المرأة بالدقهلية ينفذ حملة طرق الأبواب للتوعية ضد ختان الإناث

نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية بقيادة الدكتورة امينة شلبى مقررة الفرع وتحت رعاية الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس اليوم السبت حملة طرق الأبواب تحت عنوان "إحميها من الختان" وذلك فى الفترة من 12 - 14 يونيو ٢٠٢١ فى إطار أنشطة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وتمهيدا الاحتفال باليوم الوطني للختان والذى ياتى يوم ١٤من يونيو الحالى.

وقد استهدفت الحملة ٢٦ قرية من قرى حيله كريمه بمركز شربين وهم كفر الترعة القديمة وابو جلال والاحمديه و الحصص والسعدية والسلام و الشناوي والصبريه والضهريه و العوضيه و العياديه وبساط كريم الدين و ترعه غنيم و دنجواي و رأس الخليج و كفر ابو زاهر وكفر الاطرش وكفر الترعة الجديدة وكفر الحاج شربيني و كفر الحطبه وكفر الدبوسي و كفر الشيخ عطيه وكفر الوكاله و كفر منشاه النصر و كفر يوسف ومحله انجاق بإجمالي ٤٦٠٠ زيارة و ٦٧٠٠ سيدة و ٥٩٠٠ رجل و ١٤١٠٠ طفل .

فيما قامت مقررة الفرع وعضواته وأعضائه ورائدات المجلس وعضو لجنه حماية الطفل بالإضافة إلى الواعظات بنشر الوعى بتعديلات قانون العقوبات الجديد فيما يخص تجريم ختان الإناث، ونشر الرسائل القانونية للحملة وشرح نظري مبسط لبنود التعديل القانوني الجديد وعقوباته المقررة بالإضافة إلى تناول الرسائل الخاصة بالأثار النفسية والصحية للختان.



وعلي هامش الحمله تم تنفيذ ندوه توعويه بدار مناسبات مسجد الحمد بقريه كفر الترعه القديمه مركز شربين كما تم عرض فيلم بين بحرين للحضور هو الفيلم الذي تم اصداره في عام 2018 ويُسلط الضوء على القضايا المجتمعية المختلفة التي تواجه النساء، ومن بينها قضية ختان الإناث .

FB_IMG_1623516727386

FB_IMG_1623516723151

FB_IMG_1623516713803

FB_IMG_1623516717949

FB_IMG_1623516711136

FB_IMG_1623516708331

FB_IMG_1623516705187

FB_IMG_1623516700767

FB_IMG_1623516690571

FB_IMG_1623516697186

FB_IMG_1623516686577