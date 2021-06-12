إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الجزائرية

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، اليوم السبت، إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية، بعد انقضاء ساعة التصويت الإضافية.

جاء ذلك بعد إعلان الجزائر تمديد فترة الاقتراع في الانتخابات التشريعية لساعة إضافية، لتنتهي في تمام الثامنة مساءًا بالتوقيت المحلي.

وأعلن رئيس السلطة المستقلة للانتخابات محمد شرفي أن نسبة التصويت في الانتخابات التشريعية بلغت 14.47% حتى الساعة 5 مساءً.

وأدلى حوالي 3 ملايين و402 ألف و720 ناخباً بأصواتهم، حيث تم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61.543 مكتب اقتراع داخل الجزائر.

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أدلى ، بصوته الانتخابي، في إطار الانتخابات التشريعية الجزائرية، حيث صوت في مدرسة احمد عروة في منطقة نادي الصنوبر، بعين بنيان العاصمة.

وعقب الإدلاء بصوته ، قال تبون "أنا مثل أي مواطن أديت واجبي الانتخابي ، حيث الانتخابات التشريعية هذه هي ثاني لبنة في بناء الجزائر الجديدة" ، لافتا إلى أن اللبنة الأخيرة هي الانتخابات الولائية والبلدية التي سيتم الإعلان عنها قريبا.

وأكد أن الجزائر في الطريق الصحيح مادام فيه هجمات تتعرض لها الجزائر حاليا وهو دليل على اننا في الطريق الصحيح لأنه لا يرضيهم أن تدخل الجزائر في الديمقراطية من أبوبها الواسعة.