ملك البحرين يمارس الرياضة على الدراجات الهوائية .. صور

نشر الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب، صوراً تجمعه بملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة أثناء ممارستهم رياضة الدراجات الهوائية مساء اليوم.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين للأعمال الإنسانية وشئون الشباب : «التمرين كان مع داعم الرياضة الأول عسى عمره طويل و يدوم عزه، يا جماعة يا كم إحنا محظوظين فيه»، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة الأيام البحرينية.

و أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف فى البحرين، تأييد مملكة البحرين التام للقرار الذي اتخذته المملكة العربية السعودية باقتصار موسم حج هذا العام على مواطني المملكة والمقيمين فيها، وذلك في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له.

وأوضح خالد بن علي آل خليفة وزير العدل أن هذا القرار الصادر من وزارة الحج والعمرة جاء حافظاً لشعيرة الحج، وملبياً لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، وداعماً للمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء.

شش

شششش