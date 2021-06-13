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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المالية تطرح أذون خزانة بـ 18.5 مليار جنيه..اليوم

وزارة المالية
وزارة المالية

تبيع وزارة المالية ظهر اليوم  الأحد الموافق 13-6-2021 ، طرح أذون خزانة من أجلي 91 و 266 يوما بقيمة إجمالية تبلغ 18.5 مليار جنيه لتدبير الفجوة التمويلية بالموازنة العامة للدولة.


mوفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية، فقد عهدت الوزارة لـ البنك المركزي المصري بعمليات طرح أدوات الدين المحلي من سندات وأذون الخزانة خلال الاسبوع الجاري، إذ تبلغ جملة الاحتياجات التمويلية لهذا الاسبوع نحو 52.5 مليار جنيه.

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قال التقرير ان الوزارة ستبيع أجل 91 يوما بقيمة 10.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 8 مليارات جنيه.


ومع طرح الحكومة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة 18.5 مليار جنيه اليوم الأحد سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 34مليار جنيه سيتم طرحهما الاثنين والخميس من الاسبوع الجاري.


ورفعت وزارة المالية هذا الاسبوع من حجم طرحها لأدوات الدين المحلي بمعدل 4.5 مليار جنيه عن الاسبوع الماضي.


اقتراض في 3 أشهر

 

وتسعي الحكومة خلال الربع الاخير من العام المالي الجاري وتحديدا في الفترة من إبريل حتي يونيو الجاري إلي طرح أدوات دين بـ 642.5 مليار جنيه منها 462 مليار جنيه في صورة أذون خزانة و 180.5 مليار جنيه في صورة سندات خزانة.

واشار التقرير إلى أنه تم طرح 197.5 مليار جنيه في أبريل الماضي مقابل استهداف طرح 198 مليار جنيه خلال مايو الجاري و 247 مليار جنيه في يونيو المقبل.
 

وزارة المالية أذون خزانة عجز الموازنة مال واعمال الفجوة التمويلية

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