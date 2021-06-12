مصرع مالك محل دواجن تدخّل للصلح بين زوجين في شبرا الخيمة

لقى صاحب محل دواجن مصرعه تدخل للصلح بين زوجين بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى قسم أول شبرا الخيمة بلاغا من مستشفى ناصر العام باستقبالها مالك محل دواجن 35 سنة مصابا بجرح نافذ بالبطن وتوفـى أثناء إسعافه.

وبسؤال والد زوجته سائق 57 سنة اتهم زوج كريمته عامل 32 سنة عديل المتوفى بالتعدي عليه بسلاح أبيض سكين خلال مشاجرة بينهما لقيام المتوفى بمعاتبته لسوء معاملة زوجته شقيقة زوجة المتوفي، فأحدث إصابته التي أودت بحياته.

وباستهداف المتهم تم ضبطه وتبين إصابته بجروح قطعية بإبهام اليد اليمني الكتف الأيمن، فروة الرأس وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب وقرر بقيام المتوفـى بإحداث إصابته المشار إليها وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بالطريق العام وتولت النيابة التحقيق.