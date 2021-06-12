بمشاركة أبو العينين.. أحمد موسى يستعرض فعاليات منتدى رؤساء هيئات الاستثمار الأفريقية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مؤتمر رؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا المنعقد في شرم الشيخ، افتتحه أمس رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، شارك في المنتدى وشارك في ندواته.

وتابع الإعلامي أحمد موسى:" يشارك في المنتدى عدد كبير من المستثمرين في مختلف القطاعات ومستثمرين في مجالات البنية التحتية والنقل والكهرباء ". مضيفا:" عدد كبير من الوزراء شاركوا في ندوات المنتدى".

وعرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا عن فعاليات اليوم الثاني من منتدى رؤساء هيئات الاستثمار في إفريقيا المنعقد في شرم الشيخ.

النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أكد في إحدى ندوات المنتدى، أن منتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا بمدينة شرم الشيخ نواة جديدة لتنمية أفريقيا، وطرح رؤى اجتمع عليها قادة 55 دولة أفريقية.



وأضاف "أبو العينين"، خلال كلمته في المنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية أن المنتدى فكر جديد يجمع رؤي وأفكار ومتطلبات اجتمع عليها القادة عندما وافقوا على الاتفاقية التي تشارك فيها 55 دولة، وآن الأوان أن ترى الاتفاقية النور، ويكون المستفيد الأول منها هم الأفارقة.

وأشار أبو العينين إلى أن هناك تحديات كثيرة للقارة الإفريقية، متابعا: "الرئيس السيسي رسم رؤية مستقبلية لمصر".

وأوضح أن هناك رؤي طموحة تتعامل مع كافة المعطيات الموجودة في مصر، حيث تتعامل مع المواطن المصري في سبيل توفير حياة كريمة له، لافتا إلى أن الرئيس السيسي صال وجال بمؤتمرات مع اليابان وإنجلترا وروسيا عندما تولت مصر رئاسة الاتحاد الافريقي، وكان يفجر الطاقات الكامنة الموجودة في أفريقيا.

وأضاف أبو العينين: "نريد أفريقيا جديدة، قارة صناعية منتجة"، معقبا:"لا صناعة بدون استثمار".



وتابع وكيل مجلس النواب، أن البنية التحتية ليست كل شيء، فـ بنية العقول مكملة للتقدم الذي تطمح إليه الدول.



وأوضح أبو العينين، أن القارة السمراء، تزخر بالثروات العظيمة، وأغنى قارات العالم، لافتا أن أفريقيا تحتاج العديد من المبادرات الحديثة.



واقترح وكيل مجلس النواب، إنشاء وكالة تضم هيئات الاستثمار بإفريقيا لتنمية القارة، مشددًا على حاجة القارة إلى تشريعات محفزة للاستثمار والاستفادة من الطاقات البشرية وهذا يقع على عاتق هيئات ترويج الاستثمار الأفريقية.



