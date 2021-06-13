أودي تكشف عن إصدار جديد لـ A3 و S3 | صور

تواصل شركة أودي الألمانية تألقها داخل أسواق السيارات العالمية، حيث تستعد لطرح الجيل الرابع من سيارات أودي A3 و S3، داخل الولايات المتحدة، وتعد هاتين النسختين من أقوى الإصدارات المقدمة من قبل الصانع الألماني المخضرم، والتي تنتمي إلى فئة السيدان، وذلك بعد أن كشفت عنهما داخل أوروبا في وقت لاحق.

وزودت النسخة A3 بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2000 سي سي، متصل بشاحن توربيني مزدوج، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 201 حصان، وعزم أقصى للدوران يقدر بـ 320 نيوتن/متر، بينما تستمد S3 قوتها من محرك بقوة 306 حصان، وعزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن/متر.

وتنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة S ترونيك ثنائي القابض، مكون من 7 سرعات، ومن خلال هذه الإمكانيات تجعلها تنطلق من 0 إلى قرابة الـ 100 كم خلال فترة زمنية مدتها 4.5 ثانية، كما دعمت السيارة بنظام تعليق رياضي S المطور.

وحصلت النسخة S3 على مقاعد رياضية فاخرة من جلد نابا، إلى جانب عدة لمسات داخلية وخارجية مميزة، مع عدادات رقمية يبلغ قياسها 10.25 بوصة، مع خيار آخر يبلغ 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشة لعرض الوسائط المتعددة وأنظمة الملاحة يبلغ قياسها 10.1 بوصة.

كما حصلت A3 على باقة من وسائل الأمن والسلامة والتي تشمل، خاصية التحذير عند مغادرة المسار، وبرنامج متابعة النقاط العمياء، ومثبت سرعة تكيفي، ومستشعرات حركة لتفادي الاصطدام، مع حزمة متطورة من وسائل التحكم والرفاهية.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر النسخة 40 TFSI A3 بقيمة قدرها 33.900 دولار، بينما ترتفع A3 القيمة السعرية للنسخة 40 TFSI السيدان، صاحبة أداء الدفع الرباعي لتصل إلى 43.200 دولار، أما عن النسخة S3 فتبدأ من 44.900 دولار، حتى 51.500 دولار لفئة بريستيج.