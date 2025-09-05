ورشتا عمل عن الملكية الفكرية والحرية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي عبر منصة EgTAP

تنظم وزارة السياحة والآثار ورشتي عمل نوعيتين عبر منصة السياحة والآثار للتدريب (EgTAP)، عن الملكية الفكرية والحرية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودورها في رفع وعي المجتمع والعاملين بالقطاع السياحي والأثري.

وزير السياحة والآثار

وأوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن تناول قضايا الملكية الفكرية والحرية الشخصية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية، حيث إن الذكاء الاصطناعي يطرح أمامنا تحديات غير مسبوقة تتعلق بحقوق المؤلف والمبدع وحماية الحرية الشخصية، ومن هنا جاء حرص الوزارة على العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوفير المعرفة العلمية والقانونية السليمة، خاصة للعاملين والباحثين في مجالي السياحة والآثار، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وبناء القدرات.

وأكد الوزير أن المعرفة هي الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رقمي آمن ومتوازن يراعي حقوق الأفراد ويحمي الإبداع، مقدماً الشكر للدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور فادي مكاوي أستاذ القانون الجنائي والمستشار الأكاديمي للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان على تعاونهما لتقديم الورشتين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للتحول الرقمي إلى أن منصة EgTAP تمثل أداة مبتكرة لرفع مهارات وقدرات الكوادر، مضيفًا أن إتاحة هذه الورش مجانًا ودون شروط للالتحاق تعكس رؤية الوزارة في جعل المعرفة متاحة للجميع، ومواكبة الاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي.

فالوزارة تعمل على تمكين الكوادر المصرية من فهم الأبعاد القانونية والأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، بما يواكب رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.”

وتشمل الورشتان المقرر عقدهما عبر البث المباشر ورشة عمل بعنوان “الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي" يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، الساعة 8 مساءً (لمدة ساعتين)، يقدمها الأستاذ الدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، للتعريف بالملكية الفكرية وأهميتها، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق المبدعين، والإطار القانوني المصري والدولي، والتدخل الجنائي لحماية الحقوق، والتوصيات المستقبلية للتشريعات.

أما الورشة الثانية سيتم تنظيمها يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الساعة 8 مساءً (لمدة ساعتين)، وستكون بعنوان “حماية الحرية الشخصية والملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، ويقدمها الأستاذ الدكتور فادي مكاوي أستاذ القانون الجنائي والمستشار الأكاديمي للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن نشأة وتطور الذكاء الاصطناعي، وأنواعه، وحماية البيانات والنماذج، وآليات التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع في ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتدعو الوزارة جميع المهتمين من مختلف الفئات للانضمام إلى هذه الورش عبر منصة EgTAP، مؤكدة أن المعرفة هي الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رقمي آمن ومتوازن يراعي حقوق الأفراد ويحمي الإبداع.