قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مجموعة مصر.. بوركينا فاسو يهزم جيبوتي بسداسية في تصفيات المونديال
تعرف علي نشاط رئيس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
مشاكل للطفل والأم .. الصحة تكشف مخاطر الولادة القيصرية
الإيجار القديم .. إجراءات دقيقة لفحص طلبات التظلم حال الرفض
غدا السبت .. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن هذه المناطق في القاهرة
مصطفى بكري يكشف تفاصيل حادث صلاح عبدالله حفيظ على الحدود المصرية الليبية
الكويت تدين بشدة تصريحات نتنياهو… وتدعو مجلس الأمن للتدخل الفوري
دعاء قبل النوم يغفر الذنوب.. ماذا كان يقول النبي؟
شاهد.. غرفة ملابس منتخب مصر قبل مواجهة إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
مصطفى بكري: جهات تحاول طمس الحقائق وتشويه صورة مصر
رسائل عاجلة من التعليم العالي لطلاب الثانوية العامة| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ورشتا عمل عن الملكية الفكرية والحرية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي عبر منصة EgTAP

شعار ورشتا العمل
شعار ورشتا العمل
محمد الاسكندرانى

تنظم وزارة السياحة والآثار ورشتي عمل نوعيتين عبر منصة السياحة والآثار للتدريب (EgTAP)، عن الملكية الفكرية والحرية الشخصية في عصر الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، وبمشاركة نخبة من الخبراء والأكاديميين المتخصصين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ودورها في رفع وعي المجتمع والعاملين بالقطاع السياحي والأثري.

 

وزير السياحة والآثار 

وأوضح شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أن تناول قضايا الملكية الفكرية والحرية الشخصية في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية، حيث إن الذكاء الاصطناعي يطرح أمامنا تحديات غير مسبوقة تتعلق بحقوق المؤلف والمبدع وحماية الحرية الشخصية، ومن هنا جاء حرص الوزارة على العمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة وتوفير المعرفة العلمية والقانونية السليمة، خاصة للعاملين والباحثين في مجالي السياحة والآثار، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي وبناء القدرات.

وأكد الوزير أن المعرفة هي الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رقمي آمن ومتوازن يراعي حقوق الأفراد ويحمي الإبداع، مقدماً الشكر للدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور فادي مكاوي أستاذ القانون الجنائي والمستشار الأكاديمي للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان على تعاونهما لتقديم الورشتين.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد شعبان معاون الوزير للتحول الرقمي إلى أن منصة EgTAP تمثل أداة مبتكرة لرفع مهارات وقدرات الكوادر، مضيفًا أن إتاحة هذه الورش مجانًا ودون شروط للالتحاق تعكس رؤية الوزارة في جعل المعرفة متاحة للجميع، ومواكبة الاتجاهات العالمية في الذكاء الاصطناعي. 
فالوزارة تعمل على تمكين الكوادر المصرية من فهم الأبعاد القانونية والأخلاقية للتكنولوجيا الحديثة، بما يواكب رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي والتنمية المستدامة.”

وتشمل الورشتان المقرر عقدهما عبر البث المباشر ورشة عمل بعنوان “الحماية القانونية لحقوق الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي" يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، الساعة 8 مساءً (لمدة ساعتين)، يقدمها الأستاذ الدكتور ياسر محمد جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، للتعريف بالملكية الفكرية وأهميتها، وأثر الذكاء الاصطناعي على حقوق المبدعين، والإطار القانوني المصري والدولي، والتدخل الجنائي لحماية الحقوق، والتوصيات المستقبلية للتشريعات.

أما الورشة الثانية سيتم تنظيمها يوم الأحد 21 سبتمبر 2025، الساعة 8 مساءً (لمدة ساعتين)، وستكون بعنوان “حماية الحرية الشخصية والملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، ويقدمها الأستاذ الدكتور فادي مكاوي أستاذ القانون الجنائي والمستشار الأكاديمي للمعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان عن نشأة وتطور الذكاء الاصطناعي، وأنواعه، وحماية البيانات والنماذج، وآليات التوازن بين حقوق الأفراد والمجتمع في ضوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتدعو الوزارة جميع المهتمين من مختلف الفئات للانضمام إلى هذه الورش عبر منصة EgTAP، مؤكدة أن المعرفة هي الركيزة الأساسية لبناء مستقبل رقمي آمن ومتوازن يراعي حقوق الأفراد ويحمي الإبداع.

وزارة السياحة والآثار وزير السياحة والآثار حقوق الملكية الفكرية الذكاء الاصطناعي مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سارة خليفة

اعترافات قضية سارة خليفة.. سر سفر عامل من الإمارات لـ مصر 3 مرات إسبوعيا

منتخب مصر

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإثيوبيا في تصفيات كأس العالم 2026

التوقيت الشتوي

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

تنسيق الدبلومات الفنية

96.9 % للهندسة و89.6% للتجارة وبشري سارة للفني الصحي.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

جزء من الفيديو المنشور عبر فيسبوك

ضبط شاب وفتاتين اعتدوا على المواطنين بشوارع طهطا في سوهاج

مباراة منتخب مصر وإثيوبيا

معلق مباراة مصر وإثيوبيا والقناة الناقلة في تصفيات كأس العالم 2026

نتيجة المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات

نتيجه تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات خلال 72 ساعة عبر هذا الرابط

ترشيحاتنا

الصلاة على النبي بعد الأذان

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟.. انتبه لـ7 أسرار لا تعرفها

وزير الأوقاف

الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية ضمن برنامج مجالس الذاكرين بالمحافظات

الدكتور حسن الصغير

خطيب الجامع الأزهر: الاقتداء بالنبي أساس أي مشروع إصلاحي ترتقي به الأمة

بالصور

زي الحاتي .. أفضل حيل لعمل كفتة مشوية متماسكة وهشة

حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل
حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل
حيل لنجاح الكفتة المشوية بالمنزل

أضرار النودلز سريعة التحضير .. لماذا يُحذر الأطباء من تناولها نيئة؟

مشاكل صحية تصيبك عند تناول النودلز النيئة
مشاكل صحية تصيبك عند تناول النودلز النيئة
مشاكل صحية تصيبك عند تناول النودلز النيئة

زيت الخروع لعلاج الإمساك .. تعرف على فوائده وطريقة استخدامه

كيف يعمل زيت الخروع في الجسم لعلاج الإمساك؟
كيف يعمل زيت الخروع في الجسم لعلاج الإمساك؟
كيف يعمل زيت الخروع في الجسم لعلاج الإمساك؟

ما هو أفضل وقت لغسل الأسنان: قبل الإفطار أم بعده؟

تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان
تنظيف الأسنان

فيديو

ضوء البحر

​البحر اللي بينور حقيقة ولا خيال؟ لغز حير العلماء 400 سنة

خالد جلال

ثلاثية "التمثيل والإخراج والإدارة".. خالد جلال يكشف كواليس رحلته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد