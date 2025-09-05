قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
دعم عمالي قوي للقيادة السياسية بعد تصريحات نتنياهو الاستفزازية

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي
الديب أبوعلي

أعلنت النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق والشركات التابعة برئاسة عبد الفتاح فكري، دعمها وبقوة لبيان وزارة الخارجية المصرية الصادر اليوم 5 سبتمبر حول تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح.

وأكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة، أن جميع العاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، يؤيدون ويدعمون قرارات الدولة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برفض كافة تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول تهجير الأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة سواء قسريا أو طواعية، وأن الحدود المصرية خط أحمر.

وأضاف فكري، أن ما يفعله الكيان الصهيوني من ترويع وتجويع للمدنيين وضرب البنية التحتية والمستشفيات، لن يزيد الأشقاء الفلسطينيين إلا إصرارا على عدم مغادرة أراضيهم، ولن يزيدنا إلا إصرارا ودعما لقيادتنا السياسية في كل مواقفها الرائدة في مساندة الأشقاء الفلسطينيين، ودعم القضية الفلسطينية.

كما أكدت النقابة العامة، أن ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، جريمة وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، مناشدة المجتمع الدولي بضرورة التصدي لهذه الانتهاكات، التي تستخدم ضد الإخوة الأشقاء الفلسطينيين، ووسائل الضغط والإجبار على خيارين كلاهما مر، إما أن يعيش تحت قوة القصف والجوع ، وإما أن يترك أرضه ووطنه.

وطالب مجلس النقابة العامة بسرعة التدخل لإنهاء هذه المجازر بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود يونيه 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر تهجير رئيس الوزراء الإسرائيلي وزارة الخارجية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي نتنياهو القضية الفلسطينية التهجير القسري

عصير البنجر.. الحل الطبيعي لخفض ضغط الدم لدى كبار السن
وصفة سحرية لتطويل الشعر في 7 أيام فقط
الحلزونة... الببوش لذّة الشوارع المغربية في طبقٍ بيتي أصيل
طريقة عمل البيكاتا باللحم
