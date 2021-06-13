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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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ناقد فنى : فرح محمد فراج و بسنت شوقى تميز بالبساطة المطلوبة

فرح محمد فراج وبسنت
فرح محمد فراج وبسنت شوقى

قال الناقد الفنى ، طارق الشناوى ، إن فرح محمد فراج و بسنت شوقى كان يتميز بالبساطة المطلوبة ، لافتًا إلى ان هناك بعض المظاهر في أغلب الأفراح تستفز المواطنين .

 

وأضاف " الشناوى " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن بداية حفل الزفاف تذكرنا معبودة الجماهير التى تجمع بين شادية وعبد الحليم .

 

وأشار الناقد الفنى ، إلى أن الصورة المكتملة البسيطة من نجوم محبوبة داخل الوسط الفنى فيها ابتكار وحنين للماضي ، لافتا إلى ان محمد فراج تركيبة رائعة يتحدث عن ماضيه بشكل مشرف وجميل  .

 

وتابع  الناقد الفني ، أن البساطة مطلوبة فى الفنان حتى وإن كان يحقق النجومية ، ومحمد فراج بعد مسلسل نيوتن أظن أنه قفز لدرجات أعلى عند الناس .

 

وأكد  الناقد الفنى، أن البساطة قفزت درجات أعلى معه ، وهى رسائل مهمة أوى حتى تصل للناس، مشيرًا إلى أن الساعة داخل القلب والبساطة تزيد مقدار السعادة .

طارق الشناوى محمد فراج بسنت شوقي شادية وعبد الحليم الناقد الفنى طارق الشناوى فرح محمد فراج مسلسل نيوتن

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