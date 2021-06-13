ناقد فنى : فرح محمد فراج و بسنت شوقى تميز بالبساطة المطلوبة

قال الناقد الفنى ، طارق الشناوى ، إن فرح محمد فراج و بسنت شوقى كان يتميز بالبساطة المطلوبة ، لافتًا إلى ان هناك بعض المظاهر في أغلب الأفراح تستفز المواطنين .

وأضاف " الشناوى " ، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج هذا الصباح ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، أن بداية حفل الزفاف تذكرنا معبودة الجماهير التى تجمع بين شادية وعبد الحليم .

وأشار الناقد الفنى ، إلى أن الصورة المكتملة البسيطة من نجوم محبوبة داخل الوسط الفنى فيها ابتكار وحنين للماضي ، لافتا إلى ان محمد فراج تركيبة رائعة يتحدث عن ماضيه بشكل مشرف وجميل .

وتابع الناقد الفني ، أن البساطة مطلوبة فى الفنان حتى وإن كان يحقق النجومية ، ومحمد فراج بعد مسلسل نيوتن أظن أنه قفز لدرجات أعلى عند الناس .

وأكد الناقد الفنى، أن البساطة قفزت درجات أعلى معه ، وهى رسائل مهمة أوى حتى تصل للناس، مشيرًا إلى أن الساعة داخل القلب والبساطة تزيد مقدار السعادة .