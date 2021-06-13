خبيرة تغذية توضح أسرع طريقة لحرق 10 كيلو من الدهون

قالت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الغدة الدرقية مسئولة عن إفراز الهرمون القادر على حرق السعرات الحرارية.

وأكدت أنه من المفترض الاستفادة من ساعات النهار التي يفرز فيها الهرمون لحرق سعرات الأكل.

وأضافت دعاء سهيل، خلال حوارها مع الإعلامية رشا مجدى ببرنامج "صباح البلد على فضائية "صدى البلد، أنه فى حالة تواجد شهية مرتفعة لمريض السمنة، يتطلب الحصول على مادة فعالة من الألياف.

وأشارت إلى أنه لابد من عدم إرهاق العضلات بالرياضة العنيفة واستبدالها بـ المشي.