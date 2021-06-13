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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شرط وحيد من الأهلي للموافقة على رحيل بدر بانون للدوري السعودي.. تعرف عليه

صدى البلد

كشف الإعلامي كريم خطاب ، حقيقة إمكانية رحيل بدر بانون نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب المغرب لـ أحد الأندية السعودية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

 

وأكد خطاب ، في تصريحات لـ قناة "اون تايم سبورت" ،  أن الأهلي لن يوافق على أي عرض رسمي بمقابل مادي غير منطقي خلال الفترة الحالية ، خاصة وأن اللاعب مازال عقده ممتد مع الفريق. 

 

وأضاف أن الأهلي لن يبدأ التفاوض سوى بمقابل لا يقل عن 5 مليون دولار ، ومن الممكن أن يرتفع عن ذلك، مشددا أن بدر بانون أحد الركائز الأساسية للأهلي وللمنتخب.

 

وتابع أن النصر السعودي يرغب في ضم اللاعب في ظل حاجة الفريق له.

 

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الأهلي يكشف حقيقة الصفقات التبادلية مع بيراميدز وموقف بدر بانون

 

وعاد بدر بانون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى القاهرة، وتواجد في تدريبات الفريق اليوم بعد انتهاء مشاركته في معسكر منتخب بلاده المحليين.


وأدى اللاعب مرانا خفيفا في «الجيم» على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.


ويستعد الأهلي لمواجهة الترجي التونسي، المقرر لها يوم 19 يونيو الجاري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث تطير بعثة الأهلي إلى تونس بعد غدٍ الثلاثاء.

بيراميدز النادي الأهلي السعودية الأهلى النصر السعودي المغرب منتخب المغرب

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