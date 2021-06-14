نفتالي بينيت رئيس وزراء إسرائيل الجديد .. زعيم حزب يمينا يطيح بـ نتنياهو بعد أطول فترة حكم.. حكومة الائتلاف الجديدة تؤدي اليمين بعد ثقة الكنيست

نتنياهو خارج الخدمة بعد 12 سنة وينضم لصفوف المعارضة

الرئيس الامريكي يهنئ رئيس وزراء اسرائيل الجديد

نافتالي بينيت رئيس وزراء لمدة عامين

أصبح نفتالي بينيت، زعيم حزب يمينا اليميني، رئيس وزراء إسرائيل الجديد، ما أدى إلى إزاحة رئيس الحكومة الأطول خدمة في البلاد بنيامين نتنياهو، الذي كان في منصبه منذ عام 2009.

وصوت المجلس التشريعي في وقت سابق بهامش ضئيل 60-59 للموافقة على الحكومة الائتلافية الجديدة المتنوعة.

بعد لحظات فقط من التصويت ، أدى بينيت وأعضاء حكومته اليمين الدستورية لتولي مناصبهم.

نتنياهو ، الذي بدا يائسا ، صافح خليفته وشغل كرسي زعيم المعارضة ، كما شوهد في البث المباشر للتصويت.

واجتمع الكنيست في وقت سابق اليوم لإجراء تصويت على الثقة في الحكومة الائتلافية الجديدة.

وحصل يائير لابيد ، زعيم حزب يش عتيد ، أكبر أحزاب المعارضة في إسرائيل ، على تفويض لتشكيل ائتلاف الشهر الماضي ، بعد أن فات رئيس الوزراء بالإنابة بنيامين نتنياهو الموعد النهائي.

وبعد دقائق فقط من مراسم أداء اليمين، هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء الجديد وقال إنه يتطلع إلى العمل مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز التعاون.

صوت الكنيست لصالح أداء اليمين في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة التي شكلها معارضو بنيامين نتنياهو بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي وجولات بعد جولات انتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يترأس بينيت الحكومة الجديدة لنحو عامين.

وبموجب الاتفاقات الائتلافية ، سيحل يائير لابيد ، زعيم حزب يش عتيد ، أكبر حزب معارض في إسرائيل ، محل بينيت.

وفي وقت سابق ، أعطى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لبيد تفويضًا لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن فشل نتنياهو في القيام بذلك بعد الانتخابات غير الحاسمة في مارس.

وأطاح التحالف الائتلافي للأحزاب الإسرائيلية اليوم الأحد بـ بنيامين نتنياهو ، رئيس الوزراء الاسرائيلي الأطول خدمة، وشكل حكومة جديدة في تحول زلزالي في السياسة المضطربة في البلاد.

كان من المقرر أن يتولى نفتالي بينيت، القومي اليهودي اليميني والمليونير التكنولوجي السابق، رئاسة الكتلة المكونة من ثمانية أحزاب، التي يوحدها فقط ازدراءهم المشترك للزعيم اليميني المتشدد المعروف باسم بيبي. نتنياهو ، 71 عامًا ، بأسلوب قتالي نموذجي ، تعهد قبل فترة وجيزة من هزيمته بأنه 'إذا كان مصيرنا أن نكون في المعارضة ، فسنقوم بذلك ورؤوسنا عالية إلى أن نسقط هذه الحكومة السيئة ونعود لقيادة البلاد في طريقنا".

وأدى أعضاء حكومة نفتالي بينيت اليمين الدستورية بعد نيل الحكومة الجديدة ثقة الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 60 صوتا مقابل 59.

وبموجب اتفاق اصطلح عليه الائتلاف، يتولى بينيت، زعيم حزب يمينا، منصب رئيس الوزراء حتى سبتمبر 2023 قبل أن يسلم السلطة إلى يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد "هناك مستقبل"، لمدة عامين آخرين.

وسيظل بنيامين نتنياهو زعيما لحزب الليكود اليميني، وسيصبح زعيما للمعارضة بعد أن قضى زمنًا هو الأطول في رئاسة الحكومة الإسرائيلية.

وجاء التصويت على ”حكومة التغيير“ برئاسة بينيت ولابيد، بعد عقد جلسة خاصة للكنيست للتصويت عليها. حيث تم منحها الثقة بالرغم من محاولات معسكر اليمين برئاسة نتنياهو، إحداث انشقاقات في صفوف أحزاب اليمين المشتركة بالحكومة الجديدة.

في المقابل، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، بأن يكون "صوت المعارضة في إسرائيل قويا وواضحا، حال أطيح به من السلطة بتصويت منح الثقة للائتلاف الحكومي الجديد.

وقال نتنياهو مخاطبا أعضاء الكنيست: "إذا قُدّر لنا أن نكون في المعارضة، فسنفعل ذلك ورؤوسنا مرفوعة حتى نسقط هذه الحكومة السيئة ونعود لقيادة البلاد على طريقتنا".

وصوت الكنيست لصالح أداء اليمين في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية الجديدة التي شكلها معارضو بنيامين نتنياهو بعد سنوات من عدم الاستقرار السياسي وجولات بعد جولات انتخابات مبكرة.

ومن المتوقع أن يترأس بينيت الحكومة الجديدة لنحو عامين، وبموجب الاتفاقات الائتلافية، سيحل يائير لابيد، زعيم حزب يش عتيد ، أكبر حزب معارض في إسرائيل ، محل بينيت.

وفي وقت سابق، أعطى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين لبيد تفويضًا لتشكيل حكومة ائتلافية بعد أن فشل نتنياهو في القيام بذلك بعد الانتخابات غير الحاسمة في مارس.

وترأس بنيامين نتنياهو حكومة إسرائيل لمدة 12 عامًا مثيرة للإعجاب ، مما جعله رئيس الوزراء الأطول خدمة في تاريخ البلاد.