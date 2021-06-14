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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لميس أحمد راتب تتذكر والدها بكلمات مؤثرة: "وجودك كان أمان وسند وضهر"

الفنان الراحل احمد
الفنان الراحل احمد راتب

وجهت لميس أحمد راتب، رسالة لوالدها الفنان الراحل، الذي رحل عن عالمنا في 14 ديسمبر من عام 2016 عن عمر يناهز الـ 67 عامًا بعد تعرضه لأزمة صحية.


ونشرت لميس مجموعة من الصور لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بابا حبيبي، انت وحشتني اوي،  مش قادرة اوصفلك الحياه من غيرك عاملة ازاي 😔 بركتها قلت و الفرحة مبقتش زي زمان.


وتابعت: "وجودك كان امان و سند و ضهر 😞 الله يرحمك و يكرم مثواك يا من كنت تحمل همي و تكرمني ❤️ نم مطمئن في رحاب الله و كنفه #احمد_راتب".


ولد الفنان الراحل أحمد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة عام 1949، وظهرت موهبته التمثيلية في المدرسة، وعقب التحاقه بكلية الهندسة تركها، وفضل الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وحصل منه على درجة البكالوريوس.


وكانت بدايته بالتلفزيون، ثم عمل بمسرح الطليعة والسينما وشارك في عدة أعمال سينمائية لكنه كان القاسم المشترك في عدة أفلام مع الفنان عادل إمام ومن أشهر أعماله المال والبنون وسك على بناتك ومحترم إلا ربع والسفارة في العمارة.


وقدم عشرات الأفلام في الأدوار المساعدة منذ السبعينيات وحتى الآن، منها: واحدة بواحدة، الحب فوق هضبة الهرم، الإرهاب والكباب، بخيت وعديلة، عمارة يعقوبيان، كما تميز في المسلسلات التليفزيونية، منها السيرة الهلالية، هند والدكتور نعمان، أنا قلبي دليلي ومسرحية الزعيم.

 

 

أحمد راتب كلمات مؤثره حى السيدة زينب المال والبنون أزمة صحية الفنان الراحل المعهد العالي للفنون المسرحية

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