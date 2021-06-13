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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفي ويخضع للعلاج الطبيعي

عبد الرحمن ابو زهرة
عبد الرحمن ابو زهرة

غادر اليوم الأحد ، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة المستشفى ، وذلك  بعد أن مكث  بها ما يقرب من 10 أيام تحت ملاحظة الأطباء والفحوصات الطبية بسبب  خضوعه لعملية جراحية في مفصل الحوض بعد سقوطه.

 

ويخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حاليا إلى العلاج الطبيعى، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية فى مفصل الحوض بعد تعرضه إلى الإصابة فيه بمنزله. 

 

وكشف مصدر مقرب من الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات حالته، حيث أكد أنها تتحسن بشكل كبير ويخوض حاليا العلاج الطبيعى بشكل جيد على أن يعود سريعا إلى عمله. 

 

وخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لعملية جراحية لتركيب مسامير بمفصل الحوض.

 

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عبد الرحمن أبو زهرة يخضع لعملية جراحية.. تفاصيل

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بعد تركيب مسامير.. عبد الرحمن أبو زهرة يخضع إلى العلاج الطبيعي

وكتب عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض، نظرًا لحدوث شرخ فيه.. يا رب الشفاء القريب”.

 

ونفى عبد الرحمن أبو زهرة تشبيه الفنانين بالرسل، مؤكدا أنه حرص على تأكيد دور الفنان الذي لا يقل عن دور المعلم "الذي كاد أن يكون رسولا" حسب بيت الشعر الشهير.

 

كان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبّر في مهرجان التجربة الأولى، الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية في دورته الخامسة، عن سعادته بالتكريم، ووصفه بأنه من فنان كبير ورجل يستحق التقدير والاحترام مثل الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب المهن التمثيلية.

 

وتصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مؤشرات البحث منذ تداولها جملته "كاد الفنان أن يكون رسولا"، وسط تباين الآراء ما بين معارض لها أو مؤيد لمعناها.

عبد الرحمن أبو زهرة مستشفي عملية جراحية إجراء جراحة ناجحة الفحوصات الطبية الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

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