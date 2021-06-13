عبد الرحمن أبو زهرة يغادر المستشفي ويخضع للعلاج الطبيعي

غادر اليوم الأحد ، الفنان عبد الرحمن أبو زهرة المستشفى ، وذلك بعد أن مكث بها ما يقرب من 10 أيام تحت ملاحظة الأطباء والفحوصات الطبية بسبب خضوعه لعملية جراحية في مفصل الحوض بعد سقوطه.

ويخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة حاليا إلى العلاج الطبيعى، وذلك بعد إجرائه عملية جراحية فى مفصل الحوض بعد تعرضه إلى الإصابة فيه بمنزله.

وكشف مصدر مقرب من الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن تطورات حالته، حيث أكد أنها تتحسن بشكل كبير ويخوض حاليا العلاج الطبيعى بشكل جيد على أن يعود سريعا إلى عمله.

وخضع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، لعملية جراحية لتركيب مسامير بمفصل الحوض.

وكتب عبد الرحمن أبو زهرة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “إجراء جراحة ناجحة في تركيب مسامير في مفصل الحوض، نظرًا لحدوث شرخ فيه.. يا رب الشفاء القريب”.

ونفى عبد الرحمن أبو زهرة تشبيه الفنانين بالرسل، مؤكدا أنه حرص على تأكيد دور الفنان الذي لا يقل عن دور المعلم "الذي كاد أن يكون رسولا" حسب بيت الشعر الشهير.

كان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عبّر في مهرجان التجربة الأولى، الذي تنظمه نقابة المهن التمثيلية في دورته الخامسة، عن سعادته بالتكريم، ووصفه بأنه من فنان كبير ورجل يستحق التقدير والاحترام مثل الدكتور أشرف زكي رئيس المهرجان ونقيب المهن التمثيلية.

وتصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة مؤشرات البحث منذ تداولها جملته "كاد الفنان أن يكون رسولا"، وسط تباين الآراء ما بين معارض لها أو مؤيد لمعناها.