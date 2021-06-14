عجز فى التخصصات وشكاوى بالجملة .. التأمين الصحى بالبحر الأحمر رحلة عذاب .. ومحافظ البحر الأحمر يقوم بزيارة مفاجئة .. وسد العجز في التخصصات الطبية .. والأجهزة أولوية قصوى

-التأمين الصحي بالبحر الأحمر رحلة عذاب

-محافظ البحر الأحمر يتفقد التأمين الصحي لمتابعة الشكاوى

-محافظ البحر الأحمر يوجه بسد العجز في الأطباء والأجهزة

قام اللواءعمرو حنفى محافظ البحر الاحمر،اليوم الأحد، بزيارة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بمدينة الغردقة، شملت الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين، كذلك جاهزية العيادات و المعامل داخل المبنى لتقديم الخدمة.

و شدد حنفى على التوسع في تقديم الخدمات الطبية من التأمين لتشمل جميع مدن المحافظة خاصة المناطق البعيدة و النائية.

و اضاف المحافظ أنه يجري الان العمل بالتنسيق مع إدارة التأمين الصحي من أجل سد العجز في بعض التخصصات الطبية، كذلك توفير بعض الاجهزة الطبية التي يحتاجها المواطنين بالتأمين.

كان حنفى قد استمع الي عدد من شكاوى المواطنين المتواجدين بمبنى التأمين، و وعدهم بالتدخل و الحل الفورى لها.

وكانت قد ازدادت شكاوى المواطنين من أن عدد الأطباء فى التأمين الصحى بالغردقة لا يتناسب مع عدد المنتفعين فعدد العاملين 200 أكثر من 60% منهم من الموظفين والإداريين والباقي من الأطباء والتمريض يخدمون قرابة ٤٠٠ الف منتفع من موظفي الحكومة والمعاشات والقطاع الخاص من الفنادق والقري السياحية ولا تتوفر أماكن مناسبة وسط عجز في خصصات متعددة.

ومن جهته اكد محي العبادي رئيس اتحاد عمال البحر الاحمر في تصريحات صحفية ان التأمين الصحى بالبحر الأحمر عبارة عن رحلة عذاب للمرضى بين الازدحام وعدم التنظيم والانتظار المميت وعجز التخصصات حيث يخرج المريض من منزله لتوقيع الكشف الطبى عليه ولكن يصطدم المريض ويرجع مكسور الخاطر ويمكن لا يكون معه ثمن المواصلات التي تؤدى به لمقر التأمين ويقولون له فوت علينا بعد اسبوع يكون قد توفاه الله من الروتين ويذوق مر الانتظار المميت.

وأوضح العبادي أن بعض الأطباء يجبر المرضى للكشف في عيادته الخاصة لتوصية على إجازات مرضية، ومنهم اخصائى المسالك يرفض الكشف وإجراء تحاليل أو اشعة ويحيله الممارس العام وبدوره يرجعه إلى الأخصائي لانه ليس من سلطته يكتب له بعمل تحاليل أو اشعة.

وطالب العبادي مسؤولي وزارة الصحة بـتعيين إداريين ولا يتم تعيين أطباء ويكتفوا بالاطباء المحالين للمعاش أو بالتعاقد بأجر بسيط ويعود ذلك على المريض وقلة الاجر على المريض«، مشيرًا إلى أن أخصائى العيون رفض الكشف على مريض قطع مسافة 350كيلو متر من مرسى علم ورفض الكشف عليه بحجة أنه يقوم بالكشف على 10حالات فقط ولم تحدث المريض مع الطبيب قال له أن ما اخذه من التأمين الصحى لايكفى أن امسح به حذائي وبأسلوب غير لائق وطالب بتسهيل الاجراءات على المرضى في إنهاء اوارق التحويل إلى المستشفيات لاجراء العمليات بمستشفيات التأمين الصحى بالقاهرةو بالمحافظات.