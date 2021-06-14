عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

عجز فى التخصصات وشكاوى بالجملة .. التأمين الصحى بالبحر الأحمر رحلة عذاب .. ومحافظ البحر الأحمر يقوم بزيارة مفاجئة .. وسد العجز في التخصصات الطبية .. والأجهزة أولوية قصوى

محافظ البحر الاحمر
محافظ البحر الاحمر يفاجئ التأمين الصحى بعد تعدد الشكاوى

-التأمين الصحي بالبحر الأحمر رحلة عذاب 

-محافظ البحر الأحمر يتفقد التأمين الصحي لمتابعة الشكاوى 

-محافظ البحر الأحمر يوجه بسد العجز في الأطباء والأجهزة

 

 

قام اللواءعمرو حنفى محافظ البحر الاحمر،اليوم الأحد،  بزيارة تفقدية مفاجئة للتأمين الصحى بمدينة الغردقة، شملت الاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي التأمين، كذلك جاهزية العيادات و المعامل داخل المبنى لتقديم الخدمة.

و شدد حنفى على التوسع في تقديم الخدمات الطبية من التأمين لتشمل جميع مدن المحافظة خاصة المناطق البعيدة و النائية.

 

و اضاف المحافظ أنه يجري الان العمل بالتنسيق مع إدارة التأمين الصحي من أجل سد العجز في بعض التخصصات الطبية، كذلك توفير بعض الاجهزة الطبية التي يحتاجها المواطنين بالتأمين.

 

كان حنفى قد استمع الي عدد من شكاوى  المواطنين المتواجدين بمبنى التأمين، و وعدهم بالتدخل و الحل الفورى لها.

 

وكانت قد ازدادت شكاوى المواطنين من أن عدد الأطباء فى التأمين الصحى بالغردقة  لا يتناسب مع عدد المنتفعين فعدد العاملين  200 أكثر من 60% منهم من الموظفين والإداريين والباقي من الأطباء والتمريض يخدمون قرابة ٤٠٠ الف منتفع من موظفي الحكومة والمعاشات والقطاع الخاص من الفنادق والقري السياحية ولا تتوفر أماكن مناسبة وسط عجز في خصصات متعددة.

 

ومن جهته اكد محي العبادي رئيس اتحاد عمال البحر الاحمر في تصريحات صحفية ان  التأمين الصحى بالبحر الأحمر عبارة عن رحلة عذاب للمرضى بين الازدحام وعدم التنظيم والانتظار المميت وعجز التخصصات حيث يخرج المريض من منزله لتوقيع الكشف الطبى عليه ولكن يصطدم المريض ويرجع مكسور الخاطر ويمكن لا يكون معه ثمن المواصلات التي تؤدى به لمقر التأمين ويقولون له فوت علينا بعد اسبوع يكون قد توفاه الله من الروتين ويذوق مر الانتظار المميت.

 

وأوضح العبادي أن بعض الأطباء يجبر المرضى للكشف في عيادته الخاصة لتوصية على إجازات مرضية، ومنهم اخصائى المسالك يرفض الكشف وإجراء تحاليل أو اشعة ويحيله الممارس العام وبدوره يرجعه إلى الأخصائي لانه ليس من سلطته يكتب له بعمل تحاليل أو اشعة.

 

وطالب العبادي مسؤولي وزارة الصحة بـتعيين إداريين ولا يتم تعيين أطباء ويكتفوا بالاطباء المحالين للمعاش أو بالتعاقد بأجر بسيط ويعود ذلك على المريض وقلة الاجر على المريض«، مشيرًا إلى أن أخصائى العيون رفض الكشف على مريض قطع مسافة 350كيلو متر من مرسى علم ورفض الكشف عليه بحجة أنه يقوم بالكشف على 10حالات فقط ولم تحدث المريض مع الطبيب قال له أن ما اخذه من التأمين الصحى لايكفى أن امسح به حذائي وبأسلوب غير لائق وطالب بتسهيل الاجراءات على المرضى في إنهاء اوارق التحويل إلى المستشفيات لاجراء العمليات بمستشفيات التأمين الصحى بالقاهرةو بالمحافظات.

تداول 384 شاحنة و8 آلاف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تعمير البحر الأحمر: المرحلة الثانية من تطوير العشوائيات ب 2000 وحدة سكنية بإجمالي 800 مليون جنيه

البحر الأحمر الغردقة محافظة البحر الاحمر وزارة الصحة اخبار المحافظات

موضوعات متعلقة

رافد جديد للصناعة المصرية.. حكاية مشروع مجمع البحر الأحمر للبتروكيماويات

البحث عن شبر ماء.. لماذا تتجه إثيوبيا لبناء قواعد عسكرية في البحر الأحمر؟

ترشيحاتنا

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه في مصر..اليوم

عمرو الدردير: رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك مؤكد بنسبة 99%

ليستر سيتي يخطط للتعاقد مع كوتينيو لتدعيم الفريق في الدوري الأوروبي

في سبيل الفوتوسيشن.. شاهد تحطم طائرة بـ عروسين بعد حفل زفافهما

مبابي: لم أتدخل مطلقًا في خطة النادي للانتقالات الصيفية

أستاذ المخ والأعصاب تكشف أنواع ضمور العضلات وأكثرها خطورة .. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا طولنا بلح الدوري ولا عنب الدولي ..شوبير يفتح النار على "البدري"

وزير القوي العاملة يعلن عودة العمالة المصرية للسعودية في هذا التوقيت

وزير المالية يُحذر: لن نستطيع توفير الرواتب والمعاشات حال استمر هذا الإجراء

للموظفين .. خصم نصف المرتب والفصل من الخدمة حال تقييمك بهذا الأداء

أشد خطورة من كورونا.. فيروس الهربس يهدد بانفجار عالمي بعد ظهوره في الهند

نداء عاجل من مجموعة السبع إلى إيران

خاص| حقيقة إصابة أحمد السقا في قدمه

فضائي أم عفريت.. فيديو لكائن غريب يمشي على طريق سريع يثير ذعر العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فضائي أم عفريت.. فيديو لكائن غريب يمشي على طريق سريع يثير ذعر العالم

بعد 58 عاما.. لحظة لقاء أب صيني بابنه المفقود في مقطع هز قلوب الملايين

تعاون أمني وعسكري| وزير الدفاع يلتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية.. فيديو وصور

ازاي أعمل محشي كوسة .. وأسرار نجاحه

فيديو

فيديوجراف.. تصريحات قوية من وزير الخارجية عن سد النهضة وتركيا وقطر وغزة

بعد ظهور أول إصابة.. كل ما تريد معرفته عن جدري البقر "فيديوجراف"

2.5 مليار جنيه حوافز الموظفين المنتقلين للعاصمة الإدارية.. فيديوجراف

فيديوجراف.. سر القطيعة بين هيفاء وهبي وابنتها الكويتية زينب فياض

المزيد

ساحة رأي

محمود البسيوني يكتب: التنمر

د. محمد مبروك يكتب: أنقذوا لبنان

كواعب أحمد البراهمي يكتب: ضحكت من جهلنا الأمم

د.محمد عونى يكتب: عفوًا هذا زمن فتيات الذهب بالأهلى

ريهام أحمد عبدالرحمن تكتب: أسباب النكد في الحياة الزوجية

د.فتحي حسين يكتب: الكتاب الإلكتروني بديلاً للجامعي!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

إليك يا سيادة الرئيس

كريمة أبو العينين

جبال الصبر

د.مجدي بدران

صحة السيدات الحوامل

أحمد فرغلى رضوان

المشهد الدرامي.. سمك لبن تمر هندي!

د.طارق منصور

هذا هو الحب وقد جاز المدى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: من تاريخ التقديرات الأمريكية

إيمان الدربي

المال والعرض

إبراهيم شعبان

النفوذ المصري.. حديث العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ