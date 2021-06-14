بيراميدز يلاحقه.. إيهاب جلال يصدم الإسماعيلى بشأن تجديد التعاقد

وجه إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الإسماعيلى صدمة إلى مسئولى الدراويش بشأن ملف تجديد تعاقده وبقاءه مع الفريق خلال الموسم الكروى الجديد .



وعلم صدى البلد أن الأيام الماضية شهدت دخول الإسماعيلى فى مفاوضات جادة مع إيهاب جلال من أجل بقائه مع الفريق بعد نهاية عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الكروى الجاري فى ظل المستويات المميزة التى يقدمها الفريق تحت قيادته ونجاحه فى انتشال الفريق من المنطقة الخطرة له بجدول ترتيب الدوري الممتاز .



وفوجئ مسئولو الدراويش أن إيهاب جلال طالب بغلق ملف تجديد التعاقد بشكل تام خلال الفترة الحالية والانتظار إلى نهاية الموسم من أجل تقييم التجربة بشكل تام ومعرفة تجهيزات الدراويش للموسم الجديد من صفقات واستقرار مالى وما إلى ذلك .



وبات التجديد لإيهاب جلال مطلب جماهيري كبير من قبل عشاق الدراويش بعد النتائج المميزة التى حققها مع الفريق فضلا عن علاقته الجيدة مع اللاعبين واحتواء الفريق بشكل جيد .



وكانت الفترة الماضية شهدت أنباء قوية تشير إلى دخول بيراميدز فى مفاوضات مع إيهاب جلال لتولى تدريب الفريق السماوى بداية من الموسم الكروى الجديد خلفا للأرجنتينى أروابارينا .



يذكر أن إيهاب جلال تولى تدريب الإسماعيلى قبل عدة أشهر قليلة خلفا للبوسنى يوفيتش ووقع عقد يمتد حتى نهاية الموسم الكروى الجاري .



وعلى الجانب الأخر أشاد الجهاز الفنى لفريق الإسماعيلى باستغلال فريقه لفترة التوقف الدولى لتحقيق أفضل إعداد ممكن للفترة المقبلة.



ويري الجهاز الفن أن الفريق نجح فى استغلال فترة التوقف الدولى بشكل مميز فى الارتقاء بالمستوى البدنى للاعبين وتجهيز بشكل جيد إلى المرحلة المقبلة الصعبة والتى سيخوض بها الفريق مجموعة من المباريات القوية فى الدوري.



واتاح التوقف الدولى للجهاز الفنى للإسماعيلى المزيد من الوقت من أجل تحقيق أفضل انسجام بين اللاعبين بجانب أن التوقف كان فرصة للراحة أيضا والتقاط الأنفاس من ضغط المباريات المتتالى بمسابقة الدوري الممتاز.



ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتعرض للهزيمة في 9 مباريات، أحرز لاعبوه 28 هدفًا وتلقت شباكه 30 غيرها.