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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

خدعة أحمد فهمي تشوق الجمهور لفيلم العارف .. الدور على مين؟

أحمد فهمي من فيلم
أحمد فهمي من فيلم العارف

حالة من الجدل انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الاثنين، بسبب خدعة الفنان أحمد فهمي لمتابعيه ضمن الحملة الدعائية لفيلم العارف الذي سيطرح في دور العرض 14 يوليو المقبل. 

 

أحمد فهمي والهاكر

 

خدعة أحمد فهمي بدأت بتغيير الصور الشخصية لحساباته على السوشيال ميديا وإقناع متابعيه بأن أحد الهاكرز اخترقها واستولى عليها تحت شعار " أنا مش بعيد.. الدور على مين؟". 

 

بعض متابعي أحمد فهمي اقتنعوا بأن حساباته تم اختراقها بالفعل وبدأوا تداول التعليقات ومحاولة فهم حقيقة ما يحدث لكن التعليقات الأكثر سخرية كانت من زملائه نجوم الفن. 

 

 

على حسابه بموقع فيسبوك، تفاعل النجوم بسخرية مع صورة الهاكرز التي وضعها أحمد فهمي وعلق عليها قائلا:"الهاكر مش بس يقدر يخترق خصوصيتك.. ده قادر يفهم كل طباعك وده اللي بيخليه أقوى تهديد في العالم!". 

 

من بين التعليقات الساخرة، كتب حساب أحمد السقا:" أمال عاملي فيها شبح وأنا بابا يلا وفي الآخر اتروقت"، فيما استخدم الفنان أحمد حلمي صورة كوميك شهير له من فيلم “كده رضا” قائلا:" مفاجأة مش كده"، فيما سخر أمير كرارة قائلا:" هجامين البحر عملوها معاك يا نيرم". 

 

هنا الزاهد تساعد أحمد فهمي في خدعته 

 

حاولت الفنانة هنا الزاهد إقناع الجمهور بسرقة حسابات أحمد فهمي عن طريق كتابة تعليقات توحي بطلبها مساعدة زوجها في محنته قائلة:" يا جماعة صفحة فهمي اتعمل عليها هاك وبنحاول نرجعها". 

 

 

وبعد كشف الخدعة نشرت صورة أحمد فهمي على حسابها بتطبيق انستجرام وعلقت عليها قائلة:" مبروك حبيبي فخورة بيك.. عارفة إنه دور جديد متحمسة إني أشوفه وهتكسر الدنيا على قد تعبك في الفيلم ده". 

 

تفاصيل فيلم العارف 

 

بوسترات فيلم العارف عودة يونس

 

فيلم "العارف.. عودة يونس"، بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، وهو من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلم وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

 

تم تأجيل عرض فيلم العارف عدة مرات بسبب جائحة كورونا، وتم الاستقرار على طرحه في السينمات في موسم عيد الأضحى. 

 

 

 

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