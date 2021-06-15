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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نشر في الجريدة الرسمية اليوم

السيسي يصدق على قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تحيا مصر

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 68 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 2015، بإنشاء صندوق تحيا مصر.

وتتضمن التعديلات أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له.

وتنص التعديلات على أن يعفى الصندوق من رسوم الشهر العقاري والتوثيق والضرائب والرسوم الجمركية أو رسوم المناطق الحرة على كل ما يستورده الصندوق من معدات وأجهزة ومستلزمات.


نشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم الثلاثاء.

السيسي صندوق تحيا مصر الضرائب المناطق الحرة الجريدة الرسمية

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