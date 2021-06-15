شارك فردوس عبد الحميد فى أهم أعمالها..التطورات الصحية لـ خالد سامى بعد دخوله فى غيبوبة وتوقف قلبه

حالة من القلق انتابت محبى الفنان السعودى خالد سامى بعد دخوله فى غيبوبة منذ عدة أسابيع ، إلا أن زوجته خرجت مؤخراً وطمأنت جمهوره على حالته الصحية .

وأكدت زوجته عبر صفحتها الرسمية على موقع توتير ، انه حتى الان مازال فى غيبوبة الا ان حالته الصحية تتحسن ، إذ علقت قائلة : “ الحمد لله المتفضل على جميع خلقه. مستجدات حالة خالد_سامي من 27 رمضان انتكست حالته مما استدعى ادخاله العناية المشددة ولا زال؛ لكن الأمل والرجاء برحمته سبحانه بأن يشفيه وجميع مرضى المسلمين، وأن يربط على قلبي فلا حول لي ولا قوة إلا به سبحانه الرحيم القيوم المدبر أمور عبادهه”: .

وتابعت زوجته قائلة : للاطمئنان عن حالة خالد سامي مازال في الغيبوبة، ولكن حالته تسير نحو الأفضل والحمد لله".

كانت حالة الممثل السعودى خالد سامى قد شهد العديد من التطورات ومنها توقف القلب ، ومحاوله إادة النبض من قبل الاطباء خمس مرات .

وقد أكد نجله هذا الأمر عبر صفحته على توتير قائلاً : " "اليوم كنت بفقد أبوي وربي لطف الحمدلله، وقف عنده القلب ورجع بعد خامس محاولة لإنعاشه وإنقاذ حياته والحمد لله رجع القلب ينبض".



وأضاف: "ولكن الآن والدي غايب عن الوعي بانتظار النتائج، والله يعديها علينا على خير، ما في كلام يوصف مشاعري حاليًا، لكن والدي بأمس الحاجة لدعواتكم".

التعاون مع فردوس عبد الحميد :



ولد خالد سامى بمدينة بريدة في منطقة القصيم شمال نجد، انطلق في أواخر السبعينات من القرن الماضي أي الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون بعدما تعرف على الممثل محمد الكنهل الذي أخرج لهم إحدى المسرحيات في سشيه للجمعية كممثل مسرحي، وهي كانت بدايته.

وأول عمل له والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك هو برنامج اوراق ملونه وبرنامج من كل بستان زهرة الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردا، عمل خلال فترة من حياته في الدراما المصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية من أعماله أمام فردوس عبد الحميد مسلسل النوة.