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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الدنيا ربيع والجو بديع..حكاية سيارة حسين فهمي التي أوقع بها سعاد حسني

الدنيا ربيع والجو
الدنيا ربيع والجو بديع..حكاية سيارة حسين فهمي

" الدنيا ربيع والجو بديع قفلي على كل المواضيع .. مفيناش كاني ومفيناش ماني " أشهر الكلمات التي بمجرد سماعها تدخل البهجة قلبك دون استئذان، تغنى بيها الصوت المليء بالحب والفرح للفنانة الراحلة سعاد حسني، أيقونة الفن العربي التي حفرت أعمالها بحروف من ذهب في أذهان الجماهير من المحيط إلى الخليج، خاصة دورها في في رائعة فيلم " أميرة حبي أنا ".

فيلم أميرة حبي أنا

دارت أحداث فيلم " أميرة حبي أنا " حول حياة فتاة تدعى أميرة سالم والتي جسدت شخصيتها السندريلا سعاد حسني، مات والدها و أصبحت هي المسؤولة عن أسرتها التي تتكون من والدتها التي قامت بدورها الفنانة كريمة مختار و أشقاءها الصغار، تعمل كموظفة في مؤسسة تسمى الهيئة العامة للشئون الإنتاجية، و كان يرأس هذه المؤسسة الأستاذ عادل نجيب " حسين فهمي، كان يعمل في البداية كموظف بسيط ولكن طموحه بأن يصل لمنصب أعلى وتحقيق راتب أكبر، جعله يتزوج من ابنة رئيس الهيئة رُغم انعدام الحب بينهما.

فيلم أميرة حبي أنا

حينما استمع عادل لصوت أميرة العذب، أقنعه رئيسها المباشر إبراهيم " حسن مصطفى "،  مسرح غنائي خاص بالهيئة، وبالفعل أنشأوا هذا المسرح وكان يحرص عادل على حضور بروفات هذا المسرح باستمرار، إلى أن تقرب إلى أميرة ونشأت بينهما قصة حب، وكان يقوم بتوصيلها يوميًا إلى منزلها بواسطة سيارته الفارهة.

فيلم أميرة حبي أنا

رافقت عادل و أميرة رحلة حبهم هذه سيارة من إنتاج شركة صناعة السيارات الألمانية العريقة MERCEDES BENZ، التي تأسست في العام 1926، على يد اهم رواد صناعة السيارات في العالم وهم كارل بنز و فيلهلم مايباخ و جوتليب دايملر.

فيلم أميرة حبي انا

وظهرت السيارة MERCEDES BENZ، من الطراز الأشهر في الشارع المصري، والذي أخذ شعبية كبيرة لدى المصريين، وكعادتهم اطلاق الألقاب الغريبة على كل ما يثير إعجابهم، فكان لهذا الطراز الحظ في إطلاق الكثير من الألقاب عليه، ولكن يظل أشهرها هو مرسيدس الـ " خنزيرة " وهو الطراز W115، من فئة سيارات مرسيدس 200.

MERCEDES BENZ W115

بدأت السيارة MERCEDES BENZ W115 الملقبة بالخنزيرة، في الظهور لأول مرة في العام 1968، و ظلت تتربع على عرش إصدارات سيارات MERCEDS BENZ حتى العام 1976، وكانت قد زودت بخيارين من المحركات، الأول مكون من 4 أسطوانات بسعة 2000 سي سي، والثاني مكون من 6 أسطوانات بسعة 3000 سي سي، ويتصل محركيها بناقل حركة أتوماتيكي الأداء من 4 سرعات.

MERCEDES BENZ W115

وللعلم ما زالت السيارة MERCEDES BENZ W115 " الخنزيرة "، تنافس بقوة  في السوق المصرية للسيارات المستعملة حتى وقتنا هذا بمتوسط سعر يصل إلى 80 ألف جنيه

MERCEDES BENZ W115

جدير بالذكر أن فيلم أميرة حبي انا بطولة كلًا من " سعاد حسني، حسين فهمي، سهير البابلي، عماد حمدي، كريمة مختار، سمير غانم، حسن مصطفى، خيرية أحمد، محمود شكوكو، محمود التوني، منى قطان، نبيل بدر، حسن حسني، زكريا موافي، دينا عبد الله " ومن تأليف نجيب محفوظ، و سيناريو وحوار صلاح جاهين، و إخراج حسن الإمام، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 7 يناير من العام 1975.

فيلم أميرة حبي أنا
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