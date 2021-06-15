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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

البحوث الإسلامية: الأزهر مؤسسة علمية عالمية ذات رسالة وتاريخ وحضارة

قيادات الأزهر خلال
قيادات الأزهر خلال الملتقى

قال الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية: إن الأزهر الشريف مؤسسة علمية عالمية ذات دعوة ورسالة، وتاريخ وحضارة، وهو كذلك منبر الريادة الوطنية، وضمير الأمة الذي يشعر بآلامها ويعبر عن آمالها، ويدافع عن حقوقها، ويعمل على البحث عن تلبية طموحاتها، ويجتهد للوصول بها إلى غاياتها.


وأضاف أمين عام مجمع البحوث الإسلامية خلال فعاليات الملتقى العالمي الذي عقدته المنظمة اليوم بمقرها الرئيس بالقاهرة، أنه ما من قضية من قضايا أمتنا إلا وأولاها الأزهر الشريف موفور العناية؛ قياما بأمانة الكلمة، ووفاء بواجب الرسالة، فكان ولا يزال المؤسسة الحاضرة في قضايا أمته ومشكلات عالمه، يصدع بالحق، ويكشف عنه، وفق أساليبه وأدواته التي يعمل بها ومن خلالها، قياما بدوره وأداء لرسالته من خلال عدة نقاط أهمها، الارتكاز على التأصيل الشرعي للقضايا المطروحة، القراءة المتأنية والصحيحة للتراث، وقبول ما يصلح منه، وتقويم ما يخالف الواقع أو تركه مع التنبيه عليه.

 

وفي ختام كلمته ، أكد "عياد" على أن الازهر الشريف هو صرح الثقافة العربية والإسلامية الراسخ بتراثها العريق، وإشعاعها الوسطي الأصيل، الممتد في الداخل والخارج محليا وإقليمًا ودوليا، ولم لا؟ وهو قلعة الدين وحصن اللغة، ومصدر الأمة الذي يجمع بين التاريخ العريق، والماضي التليد، والحاضر النبيل، والسامي للمستقبل المشرق.

البحوث الإسلامية الأزهر الثقافة العربية تاريخ حضارة

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