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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 52 عاماً من عرضه .. اعرف حكاية سيارة فؤاد المهندس فى العتبة جزاز

بعد 52 عاماً من عرضه
بعد 52 عاماً من عرضه .. اعرف حكاية سيارة فؤاد المهندس

" العتبة جزاز و السلم نايلون نايلون .. على موجة البحر بيضحك ليه " كلمات تتردد على أسماعنا فنتذكر على الفور أغرب الكلمات السرية الي يتداولها أفراد العصابات الكبرى، فيترجم عقلنا بشكل تلقائي بأن هذه الكلمات السرية تخص عصابة عباس من الفيلم الكوميدي الفريد " العتبة جزاز ".

فيلم العتية جزاز

دارت أحداث فيلم " العتبة جزاز " حول عصابة تجسس دولية يترأسها شخص يدعى سكالبو، و مندوبه ماكس، ولكن يديرها هنا في مصر عباس الذي قام بدوره الفنان سلامه إلياس، متزوج من هدى التي جسدت شخصيتها الفنانة شويكار، و لكنه يخشى عليها من ماكس لما رآه من نظرات إعجاب من جانبه لها عند مقابلتها، فكلف أحد أفراد عصابته بمهمة محاولة اغتيال ماكس للتخلص منه، فزرع قنبلة في سيارته وانفجرت به، و أدت إلى إصابته بكسور شديدة وفقدان بالذاكرة.

فيلم العتبة جزاز

في الجهة المقابلة كان هناك شخص يدعى عبدالحفيظ المراجيحي والذي قام بأداء دوره الفنان فؤاد المهندس، أصيب بحالة عصبية حينما كان يحضر أحد الأفراح وكانت الراقصة ترقص على أغنية " العتبة جزاز " و أصيبت بعيار ناري عن طريق الخطأ ووقعت بين أيدي عبدالحفيظ فجن جنونه، و أصبح كلما يسمع كلمات هذه الأغنية يطيح بكل ما هو امامه، إلى ان حضر ذات يوم إلى الملهى الذي تمتلكه العصابة، وأصابته النوبة العصبية بسبب الاغنية فظنت العصابة بأنه ماكس لوجود شبه كبير بينهما ومن هنا بدأت تحدث الكثير من المفارقات الكوميدية.

فيلم العتبة جزاز

وظهرت خلال أحداث فيلم " العتبة جزاز " سيارة عريقة كان يمتلكها رئيس العصابة عباس، وهي كانت من إنتاج شركة صناعة السيارات الفارهة مرسيدس بنز MERCEDES BENZ، التي تأسست في العام 1926 على يد أهم رواد صناعة السيارات في العالم جوتليب دايملر و كارل بنز و فيلهلم مايباخ.

فيلم العتبة جزاز

ورافقت السيارة مرسيدس بنز أبطال هذا الفيلم من الطراز العتيق MERCEDES W111، الذي بدأت مرسيدس في طرحه في الفترة ما بين العام 1959 وحتى العام 1971، بفئتين منها ذات المفهوم رباعي الأبواب التقليدي، ومنها ذات المفهوم الشبابي ثنائي الأبواب " كوبيه ".

MERCEDES W111

واستمدت السيارة MERCEDES BENZ W111، قوتها من عدة خيارات من المحركات، الأول منها مكون من 6 أسطوانات بسعة 2.2 لتر، والثاني بسعة 2.5 لتر، والثالث بسعة 2.8 لتر، والثالث بسعة 3.0 لتر، ومحرك ثماني الأسطوانات يأتي بسعة 3.5 لتر.

MERCEDES W111

جدير بالذكر أن فيلم العتبة جزاز بطولة كلًا من " فؤاد المهندس، شويكار، محمد رضا، سلامة إلياس، حسن مصطفى، زوز شكيب، عبدالله فرغلي، سيد زيان، علي جوهر، إسكندر منسي، نوال الصغيرة، فاتن فريد، حسين زايد، ومن تأليف عبدالمنعم مدبولي، و سيناريو عبد الحي أديب، و إخراج نيازي مصطفى، وتم عرض هذا الفيلم لأول مرة في 11 أغسطس من العام 1969.

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