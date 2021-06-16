قبل إطلاقه بأيام.. سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy M32

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية، لإطلاق هاتفها الرائد Galaxy M32، والذي تم تحديد موعد إطلاقه رسميا في 21 من يونيو الجاري، حيث سيصدر الهاتف بسعر مناسب مع عدد من المواصفات الكبيرة.

وحسبما ذكر موقع gadgets التقني، فإن هاتف سامسونج Galaxy M32، سيأتي بشاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 6.4 بوصة، وبدقة عرض FHD +، بالإضافة لـ"نوتش" على شكل حرف U لـ"كاميرا السيلفي" التي تأتي بدقة 20 ميجابيكسل.

ومن المتوقع أن يعمل هاتف Galaxy M32، بواسطة معالج ميديا تيك من نوع Helio G85، والذي يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر بطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

وسيضم هاتف سامسونج Galaxy M32، بطارية 6000 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، يتم شحنها عبر منفذ USB-C، وسيعمل الجهاز بواجهة المستخدم OneUI، المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 11.

ويحتوي الجزء الخلفي، من هاتف سامسونج Galaxy M32، على كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، متصلة بعدسة فائقة الدقة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير “الماكرو” بدقة 5 ميجابكسل، كما سيحتوي أيضا على مستشعر لعمق التصوير بدقة 5 ميجابيكسل، ويأتي بوزن 196 جراما، وبخيارين بالنسبة للألوان “الأسود والأزرق”.

وينافس هاتف سامسونج Galaxy M32 على أفضل هواتف الفئة المتوسطة للعام الحالي 2021 حيث يتميز بعدد من الإمكانات الكبيرة مع السعر المتوسط، وينافس هواتف “وان بلس” للفئة المتوسطة التي تعتبر غالية الثمن نسبيا، بالنسبة لسعر الهاتف.

ومن المتوقع أن يتوفر هاتف سامسونج Galaxy M32، مقابل سعر 205 دولارات أمريكية، أي ما يعادل 3 آلاف و200 جنيه مصري لأصغر نسخة.