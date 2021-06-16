لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. إسرائيل تقصف مواقع للمقاومة في غزة

قصفت طائرات إسرائيلية، فجر الأربعاء، موقعاً تابعاً للمقاومة الفلسطينية بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في شهر مايو الماضي.

وذكرت وكالة "معا" الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي شن قصفا جويا على موقع ونقاط رصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية في مناطق متاخمة للسياج الأمني شرقي قطاع غزة.

ونقلت عن شهود عيان أن القصف ألحق أضرارا مادية في المناطق المستهدفة، دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن طائرات الاحتلال قصفت موقعا بشارع 10 في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة ،بعد قصفه بعدة صواريخ من طائرات حربية بدون طيار.

#شاهد لحظة استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع اليرموك شرق خانيونس بعدة صواريخ pic.twitter.com/HOfS0vBncZ — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) June 15, 2021

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن القصف جاء ردا على استمرار إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة.

وكان وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قد عقد جلسة طارئة لبحث التصعيد في غزة والضفة والقدس، بحسب الوكالة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية "ردا على إطلاق البالونات الحارقة، هجوم جوي في غزة لأول مرة في عهد نفتالي بينيت.

ويعد هذا القصف هو الأول منذ التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل الذي تم التوصل إليه في 21 مايو، بعد 11 يوما من التصعيد العنيف.