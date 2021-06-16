شاهد أحدث ظهور للفنانة المعتزلة جيهان نصر برفقة ابنتها.. شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة المعتزلة جيهان نصر مع ابنتها، ليعد هذا أحدث ظهور لها بعد غياب عن الأنظار.



وأطلت جيهان نصر في الصورة بالحجاب وبدت بملامحها الجميلة الذي لم تتأثر بالزمن إطلاقاً، وأيضاً ظهرت ابنتها الشابة التي تقف بجوارها وهي ترتدي الحجاب.



يذكر ان النجمة جيهان نصر اعتزلت الفن في عام 1999 بعد زوجها من رجل أعمال سعودي الجنسية لتجنب منه أربعة أبناء وهم سماهر وسيف وسارة وسلطان، واختفت عن الأنظار تماماً منذ زواجها، بعد أن حققت شهرة في التسعينيات بفضل جمالها الملفت.

جيهان نصر حاصلة على بكالوريوس رياض الأطفال وأصبحت بطلة فوازير رمضان عام 1997 (الحلو ما يكملش)، وقد بدأت طريقها للشهرة من خلال الإعلانات ثم اتجهت إلى التليفزيون بعد ذلك، فقامت بالعديد من الأدوار والبطولات.



اشتهرت في دورها بمسلسل "المال والبنون"، وفي المسرح لعبت البطولة في "أنا والنظام وهواك" و"المحظوظ وأنا" مع سمير غانم، وفي عام 1997 تزوجت من من الملياردير السعودي سعود الشربتلي ثم اعتزلت المجال الفني، بعدما عملت في مجال التمثيل منذ عام 1985 إلى عام 1999.