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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لم يحسم الرحيل.. أمير مرتضى يكشف أسباب عدم تجديد ساسي لعقده مع الزمالك

فرجاني ساسي وأمير
فرجاني ساسي وأمير مرتضى

أعلن أمير مرتضى مدير الكرة السابق بنادي الزمالك، عن مفاجأة كبرى، في فيديو، بث عبر حسابه الشخصي بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، في أزمة تجديد فرجاني ساسي، لاعب القلعة البيضاء ومنتخب تونس.

وقال أمير مرتضى: "كنت أحاول حل مشكلة فرجاني ساسي بقدر استطاعتي ودون أن أظهر، ولكن من الواضح أنه عندما أصمُت؛ البعض يتحدث، صحيفة كتبت أن أمير مرتضى هو من يحاول تهريب اللاعب، وهذه الصحيفة تاريخها طويل في التزييف".

وأضاف: "كنت أحاول أن يكون دوري إيجابيًا، ومن حق جمهور الزمالك أن يعلم الحقيقة، تواصلت مع فرجاني خلال الأيام الماضية، وحاولنا أن نعرف ما الذي يزعجه".

وأوضح: "لا أستطيع أن أتحدث باسم اللاعب أو أقول هل سيرحل أم سيستمر مع الزمالك، لأنه لم يفصح لي عن قراره، ولكن ما فهمته منه أن هناك أمورا كثيرة أزعجته، منها أسباب مادية لها علاقة بعدم الحصول على 90% من مستحقاته، وقال إن أول موسمين لم تكن له أموال متأخرة، لكن في الموسم الثالث لم يحصل على مقدم تعاقده".

وواصل: "أسباب أخرى بعيدة عن الماديات لها علاقة بعدم احترام المواعيد وعدم التقدير، وأمور سرية مع المسؤولين يكتشف تسريبها للإعلام، بالإضافة إلى عدم استقرار النادي، صعب على لاعب في سن فرجاني ساسي أن تطلب منه التجديد والنادي غير مستقر، وله كل العذر".

وأكمل: "فرجاني قال لي إنه لا يريد الحديث؛ من أجل الجماهير، ولا بد إذا رحل؛ أن يكون ذلك بشكل لائق، ولا يجوز أن يتم توجيه النقد والهجوم ضده، ولا يصح أن يخرج مسؤول ويقول إن الزمالك مديون بمليار جنيه، وفي نفس الوقت يقول إن شاء الله سنجدد لفرجاني، كيف هذا! هذا كلام غير مسؤول".

وأردف: "أريد أن أقول شهادة أمام الجماهير، فرجاني قال لي إنه لم يحسم أمره حتى الآن، وما زال يصلي استخارة، اللاعب لم يفتعل أي مشكلة بسبب الماديات، وعندما تحدثت معه؛ لم يتطرق إلى الجزء الخاص بالأموال".

واستطرد: "فرجاني كان يقول لي أعطي اللاعبين مستحقاتهم أولًا ثم أنا بعدهم، وكنت أرفض، هذا اللاعب له رصيد محترم، حتى وكيله مهند عون لم أر منه إلا كل خير، عندما كنا في تونس جاء لنا بحقيبة مليئة بالأموال وقال لنا دعوها معكم ربما تحتاجون إليها وأنتم في بلدكم الثاني، واستحالة بعد كل هذا ويُقال إنهم لا يفكرون إلا في الأموال".

واختتم: "أتمنى التوفيق لإدارة الزمالك الحالية، وأتمنى من المسؤولين على ملف الكرة، أن يغلقوا على الفريق، ويحترموا أسراره، وألا يتم إذاعتها، كما أنه لا يصح مهاجمة اللاعبين عبر قناة النادي".

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IMG_٢٠٢١٠٦١٦_٠٢٢٥٣٩
IMG_٢٠٢١٠٦١٦_٠٢٢٥٥٢
IMG_٢٠٢١٠٦١٦_٠٢٢٥٥٢

https://www.instagram.com/tv/CQJ-YglFZtz/?utm_medium=copy_link

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