تثليج وتخويف.. مسؤول أمريكي سابق يكشف كيف يعامل بوتين ضيوفه قبل قمة بايدن

كشف جلين جونسون المساعد السابق لشؤون الاتصالات في عهد وزير الخارجية السابق جون كيري، عن طريقة تعامل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع ضيوفه، وذلك قبل القمة المرتقبة بينه ونظيره الأمريكي جو بايدن.

وحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، طالب أعضاء ديمقراطيون الرئيس جو بايدن باتباع نهج أكثر حزمًا من سلفه السابق دونالد ترامب تجاه روسيا، خاصة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لديه استراتيجية ذكية للتعامل مع الرؤساء الأمريكيين.

ومن المقرر أن يلتقي بايدن، بوتين في العاصمة السويسرية جنيف اليوم الأربعاء ، حيث وجه له له 15 عضوًا من التكتل التقدمي بالحزب الديمقراطي في الكونجرس، رسالة مؤكدين فيها أنهم يدعمونه في التحدث إلى بوتين بشأن مجموعة من القضايا الشائكة.

وكتبت النائبة براميلا جايابال و 14 آخرين: "في هذه المحادثات، نأمل أن تعطي الأولوية للطرق التي يمكن للولايات المتحدة وروسيا العمل بها معًا لتقليل التوترات في مناطق النزاع والتعاون في المجالات ذات الأهمية العالمية".

تكتيك مكر

ومع ذلك، فإن بوتين لديه بعض التكتيكات الخاصة به التي يمكنه من خلالها تخويف الرؤساء الأمريكيين، كما ذكر جلين جونسون.

وقال جونسون، إن بوتين أمضى عقودًا في استخدام مجموعة من التكتيكات والاستراتيجيات التي تهدف إلى وضع القادة الأمريكيين في موقف دفاعي وفي حالة رد".

وأضاف جونسون أن بوتين، على سبيل المثال، غالبًا ما يؤكد سلطته من خلال الحضور متأخرًا إلى الاجتماعات والتحدث بصراحة عن مظالم روسيا.

كما تذكر جونسون آخر رحلة أجراها مع كيري، حيث اتصل بوتين بالأخير لمقابلته في الكرملين الساعة 10 مساءً، بعد إبقائه منتظرًا لساعات طويلة، لذلك تم التأكيد في بروتوكول القمة الحالية مع بايدن أن يصل بوتين أولاً.

كما أشار إلى أنه أجرى خلال فترة وجوده في الحكومة، أربع رحلات إلى موسكو وواحدة إلى سوتشي، في روسيا، واجتمع خلالها مع بوتين بشكل متكرر.

ولفت إلى أنه شرح في كتابه "Window Seat on the World"، تفاصيل أحد استراتيجيات بوتين الرئيسية، وهي "تثليج ضيوفه" والتي يقصد بها ترك الضيف لفترة انتظار طويلة ثم التواصل معه، حيث قام كيري بجولة في ساحة القديس بطرس وجلس في غرفته بالفندق في انتظار استقبال بوتين له.

وهناك طريقة أخرى يضع بها بوتين نظراءه الأمريكيين في موقف دفاعي، وهي التعبير عن المظالم بما في ذلك عدم الاحترام الملحوظ لـ 8 ملايين جندي روسي قتلوا في قتال النازيين في الحرب العالمية الثانية.

من جانبه، قال جون فينر نائب مستشار الأمن القومي لبايدن، إن جون كيري تلقى تدريبًا وأعطيناه نصيحة بعدم تناول الطُعم بل التركيز والاستيعاب ثم محاولة ولتركيز على جدول الأعمال الخاص من أجل الحصول على شيء ما من هذه الاجتماعات".