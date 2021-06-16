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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة النواب: العمال على موعد مع بشرة خير أول يوليو

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

قالت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك بشرة خير للعمال أول يوليو،  لأن حزب مستقبل وطن مهتم بملفات العمال ومشاكلهم من خلال العديد من الأبحاث والدراسات.


جاء ذلك خلال ندوة حزب مستقبل وطن بحضور الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، ومشاركة زعيم الأغلبية النائب أشرف رشاد الأمين والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، وعدد من قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، و النائبة سولاف درويش وكيلة اللجنة وأمين العمال بالحزب سيد نصر.

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وقال  عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الشأن العمالي من أولويات الحزب خاصة مع بداية السنة المالية وفي ظل وجود 30 مليون عامل بالدولة على مستوى القطاع العام والخاص وقطاع الأعمال، مشيرا إلى أن الحزب سيسعى إلى دعم العمال مع بداية العام المالي الجديد وتنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن العمال.


وفي سياق متصل قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن منظومة العمل في مصر تقوم على عدة أطراف أهمها العامل وصاحب العمل، مؤكدا أنه انخرط في صفوف العمال طيلة 30 سنة خلال عمله في التنظيم العمالي، لذلك ينحاز لهذه الفئة.
وأضاف سعفان، أن هذا الانحياز ظهر خلال مناقشة قانون المنظمات النقابية في مجلس النواب السابق عام ٢٠١٧، والدفاع عن حوافز وحقوق العمال في هذا القانون، مردفا: "استقرار مجتمع العمل يساهم في تحقيق إضافة للناتج القومي والاقتصاد بشكل عام ولا يعني الانحياز للعمال ظلم أصحاب العمل وذلك لتحقيق التوازن داخل المنظومة العمالية".


وأضافوزير القوى العاملة: "٢٠٠٨ كان هناك ملاحظات على قانون العمل والمنظمات النقابية من منظمة العمل الدولية وهو ما وضع اسم مصر في القائمة السوداء الخاصة بمخالفة المعايير الخاصة بالمنظومة العمالية لذلك عملت منذ تولى منصبي كوزير للقوى العاملة على إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية لرفع اسم مصر من القائمة".

واستطرد:" تم التفاوض مع منظمة العمل الدولية لرفع اسم مصر بعد رفع عضوية المنظمات النقابية من ٥٠ إلى ١٥٠ عضو بمشروع القانون وبالفعل تم الاتفاق مع المنظمة على رفع اسم الدولة من القائمة لكن لم يتم ذلك بسبب تصريحات إعلامية تم تداولها داخل أورقة مجلس النواب السابق ووصلت إلى منظمة العمل لذلك عاد اسم مصر إلى القائمة مرة آخرى".


وشدد على ضرورة الحرص و تجنب الكلمات والتصريحات التي تسيء إلى مصر، متابعا:" حرصنا على التفاوض مرة آخرى مع منظمة العمل الدولية وتحقيق كافة المعايير المطلوبة حتى نجحنا في رفع اسم مصر من القائمة خلال العام الحالي".

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