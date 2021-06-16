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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مشروعات ضخمة.. شوشة: سيناء ستصبح سلة غذاء مصر خلال عامين|فيديو

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء

قال اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن هدف القيادية السياسية تحقيق تنمية شاملة في سيناء وجعلها سلة غذاء مصر.

 

وأضاف محمد عبد الفضيل  شوشة في مداخلة هاتفية في برنامج " التاسعة " المذاع على قناة " الأولى الفضائية":مجهود كبير في مجال التنمية الزراعية في سيناء، والرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بهذا القطاع ".


وتابع محمد عبد الفضيل شوشة:"   خلال عامين سوف تصبح سيناء سلة غذاء مصر بفضل المشروعات التنمية الزراعية الكبرى في سيناء، مضيفا:" القوات المسلحة تقوم حاليا بإنشاء اكبر شبكة ترع ومصارف مغطاة في مصر".

 

واكمل محمد عبد الفضيل شوشة:"  نتيجة حاليا للاستفادة من المياه المعالجة في محطة بحر البقر والتي تكفي لزراعة  450 ألف فدان في منطقة كانت من أفقر المناطق في سيناء وهي منطقة وسط سيناء ".

 

ولفت محمد عبد الفضيل شوشة:"  منطقة وسط سيناء مليئة بالكنوز وسوف تحدث طفرة في هذه المنطقة في مجال الزراعة  ".

شمال سيناء غذاء مصر الزراعة الرئيس السيسي اخبار التوك شو

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