برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

بدأت مديريات التربية والتعليم في إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 برقم الجلوس الواحدة تلو الاخرى ، وسط حالة من القلق والترقب في جميع البيوت المصرية التي يعيش بها طالب او طالبة في الشهادة الاعدادية .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات اتمام مرحلة التعليم الأساسى (الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي2020/2021) بنسبة نجاح ٨٣.٩ % حيث تقدم للامتحان ( ١٦٢٢٩٣) طالب وطالبة حضر منهم (١٦٠٤٣٢ ) نجح منهم ( ١٣٤٦٢٦) طالب وطالبة .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية ( ٢٦٦) طالب وطالبة وحصلت إدارة السيدة زينب التعليمية على أعلى نسب نجاح بلغت ٩٩.١٦% تلتها إدارة شبرا التعليمية بنسبة نجاح ٩٧.٧٧% وإدارة حلوان التعليمية بنسبة نجاح ٩٦.٩٧ %

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦.٧% والمكفوفين بنسبة نجاح ٦٧.٦ % وامتحانات المدارس الدولية بنسبة نجاح ٩٩.٩%.

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 بنسبة نجاح 83.31% حيث بلغ عدد المتقدمين 163507 طالبا وطالبة لاجتياز الفصل الدراسي الثاني نجح منهم 135267 طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن إجمالي عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية في نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021 ، بلغ 292 طالب وطالب حيث تصدرت إدارات الوراق وجنوب والشيخ زايد وأكتوبر والعمرانية أعلى نسب النجاح.

اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة الدور الأول للعام الدراسي 2020/ 2021، وأعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة.



وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 92859 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 91907 طلاب، وبلغت نسبة النجاح 78.9٪ بإجمالي عدد 72575 طالبا وطالبة.

إعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أمس الثلاثاء نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2020/2021 بنسبة نجاح بلغت 80.3 % بعرض من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم .

وبلغ عدد المتقدمين لإمتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 25 ألف و 597 طالب وطالبة ، نجح منهم 20 ألف و 122 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات .

صرح أحمد السماحي، المتحدث الرسمي للمحافظة، بأن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021م بنسبة 90.4%، بحضور عمرو البشبيشى ، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الإعدادية 57 ألفاً و 702 طالب، تغيب منهم 244 طالباً، وحضر منهم الامتحانات 57 ألفاً و 458 طالباً، ونجح منهم 51 ألفاً و 963 طالباً، بنسبة 90.4 %، كذا شهادة الإعدادية المهنية تقدم 891 طالباً، تغيب منهم 113 طالباً، وحضر منهم 778 طالباً، ونجح منهم 748 طالباً، بنسبة نجاح 96.14 %.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن عدد المتقدمين لامتحان الشهادة الاعدادية للنور للمكفوفين والصم وضعاف السمع 45 طالبًا منهم 3 طلاب من النور للمكفوفين و42 طالبًا من الصم وضعاف السمع ونسبة النجاح 100%، كذا نتيجة شهادة اتمام التلمذة الصناعية لطلاب مدارس التربية الفكرية بنسبة 100%.

اعلن المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم في المنيا استمرار أعمال تصحيح أوراق إجابات الشهادة الإعدادية، داخل 3 كنترولات فرعية " المنيا وملوي وبني مزار"، من العدوة شمالا، حتى دير مواس جنوبا .

وأضاف وكيل وزارة التعليم الرشيدي» إن مؤشرات نتائج التصحيح ستظهر لجميع المواد بعد الانتهاء من أعمال رصد الدرجات مباشرتا وسيتم إعلان النتيجه عقب اعتمادها من المحافظ اللواء أسامة القاضي .

أكد الدكتور ياسر محمود مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استمرار أعمال تصحيح أوراق الإجابة للشهادة الاعددادية 2021 ، وانه جارى العمل على قدم وساق من الانتهاء من عملية التصحيح بمقر كنترول الاعدادية ببنها لاعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 قريبا.

وأضاف محمود انه سيتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 فور الانتهاء من عملية التصحيح وانه اعطى تعليماته للجميع بتحرى الدقة فى التصحيح وفى عمليات الرصد.

ويمكن الاطلاع على نتيجة آخر العام بمحافظة القليوبية من هنا.

اعتمد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 والتي بلغت نسبة النجاح ٨٦.٩ % لأول مرة منذ خمس سنوات مضت .

وحرص اللواء عبد المجيد صقر، على تهنئة الطلاب والطالبات الأوائل وكذلك الناجحين لهذا العام 2020/2021، معربا عن تمنياته لهم دوام التوفيق في ماهو قادم، وشجعهم على أن يصبحوا نموذجًا مشرفاً لوطنهم مصر والسويس علي وجه الخصوص.

أكد محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن أعمال تصحيح ورصد درجات نتيجة طلاب الشهادة الإعدادية 2021 لازالت مستمرة ومن المقرر إعلان النتيجة نهاية الأسبوع القادم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وموقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط بعد اعتمادها من اللواء عصام سعد محافظ أسيوط.

وقال وكيل الوزارة، انه يجرى الان أعمال التصحيح وتسير بانتظام ويسر وتنتهي بانتهاء تصحيح أوراق إجابة كل مادة بحد أقصي 10 أيام مؤكدا حرص الوزارة ومحافظ أسيوط علي تلبية احتياجات المعلمين ومقدري الدرجات وفقًا للإمكانات المتاحة.

وأضاف وكيل الوزارة أن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، سيكون عقب الانتهاء من تصحيح الأوراق ورصد الدرجات وقال وكيل الوزارة أن المديرية بذلت كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين وتذليل العقبات للمقدرين، حتي يتم التصحيح في جو من الهدوء.

وأشار إلي أنه أصدر تعليماته بعدم التردد في الرجوع إليه في أي مشكلة أثناء عملية التصحيح فور ظهورها للعمل علي حلها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، عن قرب موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021.

وأكدت المديرية أنه لا تزال عمليات التصحيح والمراجعة مستمرة، وسيتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة المقبلة فور اعتماد النتيجة من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

وأوضحت المديرية ، ان امتحانات الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2021 تمت دون ورود أي شكاوى من قبل الطلاب بخصوص أسئلة الامتحانات، والتي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة للوقائية من فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعداية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للترم الثاني لعام 2020-2021، فور الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات في اللجان الخاصة للتصحيح.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 بـ جنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، بحضور محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، وبلغت نسبة النجاح 92.92 %.

وأوضح محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ان عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بلغ 2912 طالبا و طالبة، حضر منهم 2807 طالب و طالبة وتغيب 105 طالب ونجح منهم 2286 طالب وطالبة.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، رقم تليفون للاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية التى اعتمدها المحافظ اليوم للعام الدراسي 2020/2021.

وجاء الرقم الذى خصصته مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء كالتالي:

٠١٠٠٢٣٤٩٠٨٢

اعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، أنه جارى عملية تصحيح أوراق امتحانات الشهادة الإعدادية حيث سيتم إعلان النتيجة فور الانتهاء من عملية التصحيح وتقدير الدرجات.

وأضاف، أنه تم التشديد علي مقار لجان تقدير الدرجات امتحانات الشهادة الإعدادية علي سرعة الانتهاء من أعمال المراجعة تمهيدا لإظهار النتيجة .



تفقد يوسف الديب _ وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، لجان التصحيح بمدرسة السيدة خديجة ومدرسة الجمهورية والمنعقد بهما لجان التصحيح ، حيث تم مراعاة التباعد الاجتماعى بينهم بالإضافة إلى تكثيف أعمال التطهير وتعقيم اللجان

وأوضح أنه توجد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية تم ربطها مباشرة بجميع الغرف الفرعية بمختلف الإدارات التعليمية لمتابعة أعمال التصحيح و فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم رفع النتيجة للواء / هشام آمنه _ محافظ البحيرة لاعتمادها واعلانها ونشرها على الموقع الرسمى للمديرية