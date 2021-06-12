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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

في عهد الرئيس السيسي| المنيا شكل تاني.. طرق حرة ومحاور نيلية وكباري عملاقة

محور سمالوط على نهر
محور سمالوط على نهر النيل شمال المنيا

شهدت المنيا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي العديد من المشروعات القومية العملاقة التي غيرت شكل المحافظة بعد أن كانت محافظات الصعيد في طي النسيان.

 

فقد تمكن المشروع القومى للطرق ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في تغير شكل محافظات الصعيد من محافظات طولية حبيسة لمحافظات مخططة عرضيًا تقودها للتنمية وجذب استثمارات عديدة تتناسب مع إمكانياتها ومواردها الطبيعة.

 

ففي خلال 7 سنوات وصلت استثمارات قطاع الطرق فقط في محافظة المنيا، الى أكثر من 6 مليارات جنيه، منها إنشاء محور سمالوط والذي يربط الطريق الصحراوي الشرقي القديم بالطريق الصحراوي الغربي عابرًا نهر النيل والسكة الحديد والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 1.872 مليار جنيه، وطوله 24 كيلو متر وعرضه 21 مترًا، ويشتمل، على 47 عملًا صناعيًا، منها 30 كوبري، أهمها «كوبري التقاطع مع الطريق الصحراوي الشرقي، كوبري أعلى نهر النيل، كوبري أعلى ترعة الإبراهيمية وسكة حديد القاهرة- أسوان والطريق الزراعي الغربي، كوبري أعلى الطريق الصحراوي الغربي، و17 نفقًا لتفادي التقـاطعات مع الطرق الفرعية والترع والمصارف .


وسيساهم محور سمالوط في تنمية وخدمة العديد من المناطق الزراعية والصناعية من أهمها مناطق الاستصلاح الزراعي غرب المنيا وعدد من المصانع بمنطقة شرق النيل.

 

كما تم إنشاء محور بني مزار على النيل بتكلفه 450 مليون جنيه، وكذلك انشاء الطريق القومي المنيا / راس غارب بطول 55 كم وبتكلفة 625 مليون جنيه، وانشاء الطريق القومي الشيخ فضل / راس غارب بطول 90 كم وبتكلفه 317 مليون جنيه.


وأعلنت هيئة الطرق والكبارى بوزارة النقل، عن جاهزية طريق الصعيد الصحراوي الغربي القاهرة أسوان للافتتاح الرسمي بعد تطويره ليصبح احد الطرق العالمية، حيث تشمل تلك المرحلة  الأولى من تطويره في المسافة من القاهرة إلى المنيا بطول 230 كيلو متر.

 

وشملت أعمال التطوير توسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 متراً، وإنشاء طريق أسفلتي للشاحنات يضم 3 حارات في اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 متراً، وطريق خرساني يضم حارتين في اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعياً بواقع 5 كبارى و16 نفقا.

 

وتم تنفيذ المشروع وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة  مع الاهتمام بوسائل تأمين سلامة المرور مثل التخطيط بالبويات العاكسة والعلامات الإرشادية والتحذيرية وعدم إقامة أي مطبات على الطريق، وسيكون الطريق بعد تطويره جزءاً من محور القاهرة/ كيب تاون ومحور حر لتسهيل حركة التجارة بين محافظات الصعيد  كما يدخل المشروع  ضمن مجموعة الطرق التي سيتم تنفيذ مشروع  أنظمة النقل الذكية على الطرق ITS بها  والتي وجه بتنفيذها فخامة  الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية  للحد من مخاطر حوادث السيارات وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.


ويدخل الطريق ضمن المشروع القومي للطرق الذي يبلغ إجمالي أطواله 7000 كيلو متر بتكلفة تقديرية 175 مليار جنيه والذي بدأ تنفيذه منذ عام  2014 ، وقد صدقت  القيادة السياسية على إنهاء  تطوير طريق الصعيد الصحراوي الغربي وامتداده حتى ارقين بطول 1155 كيلو بتكلفة 26 مليار جنيه، وجارٍ العمل في المرحلة الأولى في المسافة من التقاطع مع طريق الفيوم حتى المنيا بطول 230 كم والتي قاربت على الانتهاء والمرحلة الثانية الجاري العمل بها  في المسافة من المنيا حتى  محور ديروط بطول 52 كيلو متر  والمسافة من السباعية - ادفو - اسوان – توشكي / ارقين بطول 442كم ، والمرحلة الثالثة في المسافة من محور ديروط مروراً  بأسيوط  وسوهاج وحتى قنا  بطول 246 كم ، وكذلك المسافة من قنا مروراً بالأقصر حتى السباعية بطول 185 كيلو متر.

 

ومن جانبه أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ عدد من المشروعات منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي في 2014 ومنها على وجه الخصوص قطاع النقل، حيث تم الانتهاء من  693 مشروعاً بقطاع الطرق من أهمها محور سمالوط على نهر النيل بطول حوالي 24 كيلو متر وعرض 21 متر بتكلفة 1.872 مليار جنيه، وكذلك  تطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الغربي، من القاهرة إلى المنيا، وما يخص محافظة المنيا مسافة  97 كيلو متر بتكلفة 1.200 مليار جنيه، كما يجري حاليا تنفيذ 23 مشروعاً في قطاع الطرق والنقل. 

السيسي المنيا الرئيس عبد الفتاح السيسي الطريق الصحراوي الغربي المشروعات القومية استثمارات الطريق الزراعي الغربي

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