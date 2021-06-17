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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

لجأت اليه بسبب شائعات وفاتى

بعد تقديمها فيديو على التيك توك .. نجوى فواد : أعتذر لجمهورى ومش هكررها تاني

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

أثارت الفنانة  نجوى فؤاد الجدل بعد دخولها عالم التيك توك ، حيث قامت بعمل فيديو استخدمت فيه مقطع من فيلم الالمانى ، والذى قام ببطولته الفنان محمد رمضان ، مما خلق حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض لدخولها هذا المجال . 

وكشف  الفنانة نجوى فؤاد فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنها لن تقوم بتكرار التجربة مرة أخرى على الاطلاق ، وأنها تعتذر للجمهور عن هذا الفيديو،وأنها سوف تقوم بالتواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا ولكن دون استخدام فيديوهات على التيك توك .

وأضافت نجوى فؤاد : أنها سوف تحرص على التواصل مع جمهورها عن طريق السوشيال ميديا لأن هناك أشخاصا رددوا شائعات تخص عدم قدرتها على الحركة خلال الفترة الماضية ، بل إن الامر وصل الى شائعات الوفاة ، وهذا الأمر غير حقيقى إذ انها تعانى من مشكلة بسيطة فى  الفقرات القطنية وتخضع لعلاج ينتهى بعد أسبوعين فقط . 

 

نجوى فواد ضيفة شيخ الحارة والجرئية .. اليوم

 

واستكملت الفنانة القديرة نجوى فؤاد حديثها : أنها رغم ظهورها فى هذا الفيديو على التيك توك الا إنها  لم ترتد  زيا فاضحا أو ترقص على أغانى غير لائقة ، ورغم ذلك لن تقوم بتكرار التجربة ، التى قامت بها على سبيل الهزار ، ولكنها غير راضية عنها . 

وكان آخر ظهور للفنانة القديرة نجوى فؤاد في  برنامج "شيخ الحارة والجريئة والذى عرض على قناة القاهرة والناس  خلال شهر رمضان الماضى ، وظهرت من خلاله لتكشف العديد من الاسرار عن حياتها الفنية والخاصة .

مشوارها الفنى : 

 

الفنانة القديرة نجوى فؤاد  ولدت لأب ‏مصري، وأم فلسطينية في مدينة اﻹسكندرية عام 1939 ،  وتوفيت والدتها وهي رضيعة في سن 7 شهور فقامت زوجة أبيها برعايتها وكانت بمثابة أم حقيقة لها .

 بدأت حياتها الفنية من خلال مزاولة الرقص، ثم اتجهت إلى السينما وشاركت في بطولة العديد من الأفلام، منها: (شادية الجبل، المغامرون الثلاثة، غدًا يعود الحب، السكرية، الدكتورة منال ترقص، فرسان آخر الزمن، كشف المستور، هيستريا)، بالإضافة إلى التمثيل، كان لنجوي فؤاد عدة تجارب في اﻹنتاج السينمائي، من أشهرها فيلمي (ألف بوسة وبوسة، حد السيف).

كان ظهور الفنانة نجوى فؤاد  الأول على الشاشة عام 1958 بفيلم (شارع الحب) وهي ترقص أمام عبد الحليم حافظ على أنغام أغنية (قولوا له الحقيقة).

فازت نجوى فؤاد بالجائزة الأولى في التمثيل من المركز الكاثوليكي للسينما في عام 1973 عن دورها في فيلم (السكرية).

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