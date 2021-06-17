عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

عيار 24.. سعر و مواصفات سيارة حمو بيكا | صور

عيار 24..تعرف على
عيار 24..تعرف على سعر و مواصفات سيارة حمو بيكا

تسبب مغني المهرجانات الشهير “حمو بيكا” فى حالة من الجدل فى الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر صورة جديدة لسيارته بعد التعديل فى أحد المركاز المخصصة، لتبدو و كأنها من معدن الذهب الغالي، معلقاُ على الصورة :"عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24". 

ولكن السيارة كان قد اشتراها من قبل، ولكنه قرر إجراء بعض التعديلات عليها، التى أظهرتها بشكل جديد تماماً عن مظهرها الأساسي، و اعتقد الكثيرون أن السيارة جديدة و مطلية بالذهب الخالص.

وهي سيارة من الفئة الرياضية متعددة الإستخدامات SUV كروس أوفر، من طراز Audi Q3، تتمتع بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، وتسارع السيارة من صفر الى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية، و تعمل بنظام الدفع الرباعي.

 تتميز سيارة Audi Q3 بتصميم خارجي هجومي بشكل كبير، بالإضافة إلى أداء ممتاز على جميع السرعات، علاوة على ذلك تعمل السيارة علي توفير استهلاك الوقود حيث تستهلك 4.6 لتر لكل 100 كم، بسرعة قصوي 205 كيومتر فى الساعة.


تأتي Audi Q3 بمواصفات أمان قياسية ممتازة، حيث تعمل علي عزل السيارة للهواء والأصوات الخارجيه، بالإضافة إلى حصولها على 5 نجوم أمان في الاختبارات الأوروبية، وهي سيارة مناسبة للعائلات خاصة في  الطرق الطويلة، علاوة على ذلك تتمتع بالمساحة الداخلية كبيرة.


تتوافر سيارة Audi Q3 في الأسواق المصرية بسعر يبدأ من 639 ألف جنيه لأول فئة، وصولاً لأعلى فئة بسعر بلغ 750 ألف جنيه.

 

حمو بيكا عيار 24 مغني المهرجانات سيارة حمو بيكا الجديدة Audi Q3 سيارة

موضوعات متعلقة

عربيتي في ثوبها الجديد .. حمو بيكا يخطف الأنظار في أحدث ظهور

زيادة الخير خيرين..تعرف على سعر سيارة حمو بيكا الجديدة .. صور

بعد حلقة حمو بيكا والراقصة البرازيلية .. تعرف على سيارة رامز عقله طار | صور

ترشيحاتنا

قضايا فساد نتنياهو.. القضاء الإسرائيلي يرفض تأجيل محاكمة بيبي

على غرار المترو.. تركيب بوابات بمحطات السكك الحديدية لدخول وخروج الركاب

وزير التنمية : نشارك تجربة مصر في تطوير البنية التحتية مع أشقائنا الأفارقة..فيديو

وزير الاتصالات: الاتفاق على التعاون في مجال تقديم الخدمات البريدية ..وصناعة المحتوى الرقمي مع العراق

رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والعراق في مجال الاتصالات

تفاصيل واقعة إعتقال نائب أردني مفصول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 في المحافظات

قرار عاجل من الكاف بشأن مباراة الأهلي والترجي خاص بالحضور الجماهيري

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

العمالة والأرامل والمطلقات.. التموين تكشف الفئات المستحقة للدعم بدءا من الغد

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

بعد تصديق السيسي.. موعد تطبيق العلاوات والحوافز الجديدة للموظفين

أزمة كل سنة.. عطل في موقع تعليم الجيزة يحجب نتيجة الشهادة الاعدادية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

وزير قطاع الأعمال يطلق 12 سيارة كهربائية للتجربة في مصر.. صور

بـ سفينة عسكرية| مصر ترسل مساعدات إنسانية عاجلة إلى لبنان.. فيديو وصور

وزراء الإعلام العرب يزورون متحف الحضارة بدعوة من رئيس الأعلى للإعلام.. صور

فيديو

فيديوجراف | مشاكله كتيرة .. محمد رمضان يفتعل أزمة جديدة 

فيديو جراف| استمرار لتاريخ الاستفزاز.. ما قصة مسيرة الأعلام بالقدس

صدى البلد في مصنع الإلكترونيات..شاهد مراحل أول خطوط إنتاج التابلت واللاب توب

النقل تستعد لتشغيل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة.. شاهد

المزيد

ساحة رأي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات وحروب الجيل الرابع

عبد المعطى أحمد يكتب: الوازع الدينى

نسرين حجاج تكتب: أنا.. والوزير.. وكورونا

ياسر عبيدو يكتب: حكاية بنت إسمها إسلام

سارة الدقن تكتب: أنماط بومريند الأربعة لتربية الأطفال قبل المدرسة

دعاء عبدالقادر تكتب: الأمان العاطفي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

د.على ثابت

المياه وتهديد وحدة أمريكا

اﻟﻤﺰﻳﺪ