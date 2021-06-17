عيار 24.. سعر و مواصفات سيارة حمو بيكا | صور

تسبب مغني المهرجانات الشهير “حمو بيكا” فى حالة من الجدل فى الساعات القليلة الماضية، بعدما نشر صورة جديدة لسيارته بعد التعديل فى أحد المركاز المخصصة، لتبدو و كأنها من معدن الذهب الغالي، معلقاُ على الصورة :"عربيتي في ثوبها الجديد عيار 24".

ولكن السيارة كان قد اشتراها من قبل، ولكنه قرر إجراء بعض التعديلات عليها، التى أظهرتها بشكل جديد تماماً عن مظهرها الأساسي، و اعتقد الكثيرون أن السيارة جديدة و مطلية بالذهب الخالص.

وهي سيارة من الفئة الرياضية متعددة الإستخدامات SUV كروس أوفر، من طراز Audi Q3، تتمتع بمحرك سعة 1400 سي سي تيربو، بقوة 150 حصان، وتسارع السيارة من صفر الى 100 كم في الساعة في 9.2 ثانية، و تعمل بنظام الدفع الرباعي.

تتميز سيارة Audi Q3 بتصميم خارجي هجومي بشكل كبير، بالإضافة إلى أداء ممتاز على جميع السرعات، علاوة على ذلك تعمل السيارة علي توفير استهلاك الوقود حيث تستهلك 4.6 لتر لكل 100 كم، بسرعة قصوي 205 كيومتر فى الساعة.



تأتي Audi Q3 بمواصفات أمان قياسية ممتازة، حيث تعمل علي عزل السيارة للهواء والأصوات الخارجيه، بالإضافة إلى حصولها على 5 نجوم أمان في الاختبارات الأوروبية، وهي سيارة مناسبة للعائلات خاصة في الطرق الطويلة، علاوة على ذلك تتمتع بالمساحة الداخلية كبيرة.



تتوافر سيارة Audi Q3 في الأسواق المصرية بسعر يبدأ من 639 ألف جنيه لأول فئة، وصولاً لأعلى فئة بسعر بلغ 750 ألف جنيه.