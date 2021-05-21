سعر سيارة حمو بيكا الجديدة بعد ظهوره بها أمس .. صور

سيارة حمو بيكا

قام مؤدي المهرجانات حمو بيكا امس بنشر صور جديدة له من داخل سيارة جديدة طراز بورش بوكستر معلقا زيادة الخير خيرين مما يشير الي انه قام بشراء سيارةاخري جديدة .

تنتمي سيارة حمو بيكا الجديدة لطراز السيارات الكوبيه الكابورليه فتأتي ببابين فقط و بسقف متحرك قابل للأزالة و هي من السيارات الرياضية الفارهه المعروفة من بورش .

سيارة حمو بيكا متاحة بأصدارين من المحركات اما محرك 2000 سي سي او محرك 4000 سي سي و قام مهندسوا بورش بتحسين توجيه عجلة القيادة بنسبة 10 بالمئة و عدلوا من هيكل السيارة لمنحها ثباتا واستجابة أعلى في المنعطفات.

قامت بورش بتحديث المصابيح الخلفية لتعمل بأضواء 3D من LED, وأيضا أجرت تحديثا في تصميم ممتص الصدمات الخلفي وكذا تصميم جديد لعادم السيارة المزدوج.

أما بالنسبة لداخل السيارة فقد تم إجراء تعديلات على تصميم لوحة أجهزة القياسات, وتحسين نظام بورش لإدارة الاتصالات بنظام الترفيه, وأيضًا تصميم جديد لعجلة القيادة.

سعر سيارة حمو بيكا

يبدأ سعر سيارة حمو بيكا في مصر من مليونو 410.000 جنيه مصري لفئة 2000 سي سي حتي 2 مليون و 135.000 جنيه للفئة الاعلي في المجال سعة 4000 سي سي .

هذة ليست المرة الاولي التي يستعرض فيها حمو بيكا سياراته الجديدة فقام مسبقا بنشر صور برفقة سياراته طراز مرسيدس و كورفيت و اودي .