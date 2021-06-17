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تعليم

"الطرق ووسائل النقل فى تصاوير المخطوطات الإسلامية" في رسالة دكتوراه بآثار الفيوم

أعضاء لجنة التحكيم
أعضاء لجنة التحكيم والمناقشة

شهدت كلية الآثار بجامعة الفيوم اليوم مناقشة  رسالة دكتوراه في الآثار الإسلامية - تخصص التصوير الإسلامي- ،المقدمة من الباحث محمود عثمان عبد اللطيف عبد الموجود المنشاوى كبير مفتشى الآثار الإسلامية بجنوب سيناء  "الطرق ووسائل النقل بتصاوير المخطوطات الإسلامية منذ بداية القرن (٧ه‍/١٣م) وحتي نهاية القرن (١٣ه‍/١٩م) دراسة آثارية فنية مقارنة".


تكونت  لجنة الإشراف من  الدكتور أمين الرشيدي أستاذ الآثار والفنون الإسلامية ورئيس قسم الآثار الإسلامية بكلية الآثار جامعة الفيوم والدكتور وليد خليل أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المساعد بكلية الآثار جامعة الفيوم وتكونت لجنة المناقشة والحكم من  الدكتور سامح البنا أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآداب بجامعة أسيوط والدكتور ربيع احمد أستاذ الآثار والفنون الإسلامية المساعد بكلية الآثار جامعة الفيوم. 

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تناولت الرسالة الطرق وسائل النقل عبر العصور الإسلامية من خلال نماذج التصاوير بالمخطوطات الإسلامية من خلال وسائل النقل البرية والبحرية والوظائف المتعلقة بها وفكرة الطيران بالتصوير الإسلامي وكيفية اهتمام الملوك والأمراء بتطوير الطرق ووسائل النقل حتي عصرنا الحالي.


حضر مناقشة الرسالة  لفيف من القيادات من جامعة الفيوم وجامعة عين شمس ووزارة السياحة والآثار منهم  الدكتور  أحمد النمر عضو المكتب العلمي  لوزير السياحة والاثار والدكتور  عبد الحميد عبد السلام، أمين متحف العاصمة الأدارية، والدكتور  شعبان الأمير، رئيس قسم ترميم، والدكتور  أحمد أمين، أستاذ الآثار الإسلامية، والدكتور  أيمن إدريس، والدكتور  حسام طنطاوي وكيل كلية الآثار جامعة عين شمس، والدكتور  محمد عبد العظيم، مفتش آثار سوهاج، والدكتور  محمد يونس، والدكتور  حماده ثابت، عبد الهادي موسي، مفتش آثار جنوب القاهرة، والدكتورة  مروة عادل، والدكتورة  لبني صالح.كما حضر مناقشة الرسالة الدكتور مدين محمد عبد الهادى استاذ ترميم وصيانة المخطوطات بكلية الاثار بجامعة الفيوم .

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رسالة دكتوراة حول الطرق ووسائل النقل تصاوير المخطوطات الاسلامية كلية أثار الفيوم

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