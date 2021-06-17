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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

ألف مبروك أجمل عريس ..حمادة هلال يهنئ مصطفى قمر بحفل زفاف نجله

صدى البلد

هنأ الفنان حمادة هلال صديقه مصطفى قمر بحفل زفافة نجله "إياد " الذي أقيم مساء أمس بحضور عدد كبير من نجوم الفن .

ونشر حمادة هلال صور له مع مصطفى قمر ونجله من حفل الزفاف وعلق قائلا “‬‏‪الف مبروك اجمل عريس إياد مصطفى قمر ربنا يحفظك ويبارك فى عمرك مصطفى ياحبيبي ياصاحبي عقبال تيام ان شاء الله وكنت فرحان مع حبايبي نجومنا الجدعان”.
 

واحتفل مصطفى قمر، أمس بزفاف نجله إياد وسط عدد كبير من نجوم الفن والأصدقاء المقربين. 

وغنى محمد حماقي في حفل زفاف إياد مصطفى قمر إلى جانب نجوم التسعينيات، أبرزهم إيهاب توفيق، هشام عباس، حميد الشاعري.

 وانضم لمحمد حماقي ومصطفى قمر، محمد لطفي وهاني سلامة وإدوارد لاسترجاع ذكرياتهم سويا وغناء أبرز أعمالهم من بينها أغاني فيلم أصحاب ولا بيزنس. 

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر، مسلسل فارس بلا جواز، شاركه في البطولة طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام"، وضيوف شرف، منهم “سوسن بدر، نور قدري، مي كساب، عائشة عثمان، هنا شيحة، داليا مصطفى، هيدي كرم، ويزو، مي سليم، هنادي مهنا، أسماء أبو اليزيد، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، داليا البحيري، بشرى، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله”، تأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.

حفل زفاف محمد حماقي الفنان حمادة هلال هنادي مهنا ايهاب توفيق داليا مصطفي تيام مصطفى قمر

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