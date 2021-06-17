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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

استعد للمصيف.. الإثنين المقبل بداية فصل الصيف فلكيآ

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

يترقب جميع سكان العالم وعشاق فصل الصيف بصفة خاصة، بداية فصل الصيف فلكيآ عندما يحدث الانقلاب الصيفى فى ظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سمحت لهم الفرصة، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.


وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا على مواعد اليوم الاثنين الموافق 21  يونيو مع الانقلاب الصيفي وبداية فصل الصيف.

 

وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية رئيس قسم الفلك السابق، على حدوث الانقلاب الصيفي للشمس في يوم الاثنين القادم حيث تصل الشمس إلى أقصى موضع لها شمالا في السماء وتكون عمودية على مدار السرطان عند خط عرض 23.44 درجة شمالا .

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وأشار الدكتور "تادرس" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذا الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في نصف الكرة الشمالي وإنه بذلك يكون بداية فصل الصيف فلكيآ. 


وأوضح الدكتور أشرف تادرس أن فى هذا اليوم سوف نشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة.

 

ونوه استاذ الفلك، أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.


وأضاف أستاذ الفلك أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

ما المقصود بـالانقلاب الشمسي

الانقلاب الشمسي هو ظاهرة وصول الشمس إلى أقصى نقطتي ارتفاع وانخفاض في قوس المسار اليومي لحركتها الموسمية قبيل أن تعكس مسارها.

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وتجدر الإشارة إلى أن هناك انقلابين ، أحدهما يتزامن مع بداية الصيف في أحد نصفي الكرة الأرضية ، والعكس يتزامن مع الانقلاب الشتوي الذي يشير إلى بداية فصل الشتاء. بهذا المعنى ، يحدث الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الشمالي في 21 يونيو عندما تمر الشمس عبر مدار السرطان ، وفي نصف الكرة الجنوبي في 21 ديسمبر عندما تمر الشمس عبر مدار الجدي.


محور الأرض ليس عموديًا على مدارها ، بل له زاوية تقارب 23.5 درجة ، وبهذا المعنى عندما تشير النقطة الشمالية لمحور كوكب الأرض مباشرة إلى الشمس ، يحدث أطول يوم في السنة و الليل الأقصر ، وهي ظاهرة معروفة باسم الانقلاب الصيفي.

بداية فصل الصيف الانقلاب الصيفى المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور أشرف تادرس الفلك

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