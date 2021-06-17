خالد الغندور : قريبا مفاجأة مدوية  سعيدة لكل الزملكاوي

كشف الفنان خالد الغندور عن مفاجأة قريبة لعشاق نادي الزمالك في رسالة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .



وكتب خالد الغندور قائلا "قريبا مفاجأة مدوية سعيدة لكل الزملكاوي ".



وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على منافسه أسوان بثلاثة أهداف نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري الممتاز.



يذكر أن دافع خالد الغندور، عن قرار اللجنة المؤقتة التي تدير القلعة البيضاء، بفتح حساب بنكي لقبول التبرعات المالية من جماهير الزمالك، منتقدا سخرية بعض الجماهير المنافسة - على حد وصفه- من الفكرة.

وقال الغندور عبر قناة الزمالك، إن ذلك يحدث في كل دول العالم وبطرق مختلفة مثل دعم رجال الأعمال أو تمويل صفقة جماهيرية أو تجديد لاعب.

واستشهد الغندور بدعم المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، للنادي الأهلي المصري من أجل تجديد عقد لاعبه السابق عبد الله السعيد، خوفا من رحيله للزمالك بعد استغاثات جماهير القلعة الحمراء.

وأضاف: "يجب ألا يلتفت الجمهور لمحاولات البعض للتقليل من أهمية هذه الفكرة، سبق أن دعمنا آل الشيخ بصفقات مهمة في عهد المستشار مرتضى منصور رئيس النادي الأسبق بضم التونسي فرجاني ساسي ومواطنه حمدي النقاز وأيضاً التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس واعترفنا بذلك".