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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ريهام حجاج و محمد حلاوة

ريهام حجاج عن خلافات ياسمين عبد العزيز: "كلنا اتجوزنا دلوقتي".. فيديو

صدى البلد

قالت الفنانة ريهام حجاج، أن المشاهير يعانون من السوشيال ميديا، موضحة: "لو فنان طلق أو عمل أى حاجة بيتعرض عنه كل شئ"، معلقة: "فى حاجات خاصة يجب الحفاظ عليها".


وأضافت خلال حوارها ببرنامج "سهرة خاصة" المذاع على قناة النهار من تقديم الإعلامية بوسي شلبي: "الطلاق لا يعنى أن هناك مشكلة فى أحد الزوجين، ولكن من الممكن أن تكون العلاقة وصلت لـ نهاية أو النصيب انتهى".


ولفتت إلى أن طليقة زوجها محمد حلاوة خرجت فى برامج وتحدثت عن انفصالها عن زوجها قبل عام من الارتباط بي.


وأشارت إلى أنها تتحدث اليوم لـ أول مرة عن زواجها من محمد حلاوة، وتابعت: " كل الأطراف الآن تزوجوا ولا توجد مشكلات الآن".

 


هل تسببت ريهام حجاج في سخرية ياسمين عبد العزيز من بوسي شلبي..ما القصة؟
 

نشرت الفنانة ريهام حجاج علي صفحتها الخاصة علي انستجرام مقتطفات من حوارها المرتقب مع الإعلامية بوسي شلبي  تلقي الضوء علي جوانب كثيرة من حياتها تذاع للمرة الأولي.

و يعد هذا الظهور هو الأول لـ ريهام حجام ، حيث لم تظهر في أي حوار تليفزيوني منذ 6 سنوات وهو ما أشارت إليه بوسى شلبي .

وظهر من حديث بوسي شلبي عدم الاعتراف كليًا بوجود ياسمين عبد العزيز، حتى أنها لم تتبع حديثها عن يسرا برسالة تقدير لياسمين عبد العزيز من باب دبلوماسية الحديث.

ماذا دفع ياسمين عبد العزيز لنشر الفيديو في ذلك الوقت ؟
بدأت القصة مع نشر الفنانة ريهام حجاج زوجة طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز برومو لقاء خاص أجرته معها المذيعة بوسي شلبي، وتحدثت ريهام حجاج خلال اللقاء عن زواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة.

بالتأكيد الحديث عن الزواج من زوج ياسمين عبد العزيز، تضمن رسائل ربما لم تعجب ياسمين، حيث قالت ريهام إن هذه الزيجة تسببت لها في ابتزازات من البعض و “زعلت ناس كتير”.

بسمة وهبة على الخط 
من جانبها دخلت المذيعة بسمة وهبة على خط الأزمة للسخرية من إيناس الدغيدي وبوسي شلبي من خلال التعليق على حديث إحدى المتابعات.

وقالت متابعة تصف حوار إيناس الدغيدي وبوسي شلبي “ لما المذيعات يكونو خريجين قسم بتنجان بالخل والتوم” لتعلق بسمة وهبي بإيموجي النار أو اللهب للسخرية منهما.

ومن المعلوم أن بسمة وهبة بدأت تقديم برنامج شيخ الحارة على القاهرة والناس قبل أن تتركه لتحل بديلا عنها المخرجة إيناس الدغيدي.

 

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