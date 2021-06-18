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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أكبر من دول كاملة .. تعرف على عدد سكان محافظة القاهرة

عدد سكان محافظة القاهرة
عدد سكان محافظة القاهرة

قال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إن مدينة القاهرة يسكنها قرابة 15 مليون نسمة ويفد منها وإليها يومياً نحو 5 مليون نسمة.

ويعتبر هذا العدد أكبر من سكان دول كبرى كثيرة بجميع انحاء العالم والي يتراوح عدد سكانها بين 3 و 10 ملايين نسمة.

وتابع المحافظ إن مصر قادت فى العامين الماضيين تجربة ملحمية هامة وصعبة لمواجهة جائحة كورونا دون أن تتخلى عن النشاط الاقتصادى في ظل مراعاة الإشتراطات الصحية الإحترازية.

واكد المحافظ في تصريحات صحفية الى ان إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة تعيد لمدينة القاهرة العاصمة الحالية رونقها التاريخى ويخفف العبء على مرافقها ويعيد الإطلالة التاريخية للمدينة الأفريقية العريقة والتى تشهد حالياً تحولًا كبير فى مواجهة العشوائيات وتحويل مناطقها إلى أماكن لائقة للسكنى واعادة تطويرها لمراكز حضارية وثقافية مبدعة.

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وتابع المحافظ أن عملية التطوير والبنى التحتية تسير على وتيرة سريعة بفضل توجيهات رئيس الجمهورية ورعاية الحكومة المصرية لتلك المشروعات من إنجازات منها العاصمة الإدارية الجديدة وهو ما سينقل الصورة الذهنية المرتبطة بالمدن الكبرى بقارتنا .


وفي سياق مختلف استجاب اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لشكوى سيدة مسنة ٦٥ سنة بمنطقة روض الفرج بالقاهرة بعد استغاثتها من قيام الحي بتنفيذ إزالة "لفاترينه " بيع الشاي والقهوة التي تمتلكها والملاصقة لأحد العقارات بالقرب من منزلها بشارع عبيد أمام شركة مياه الشرب ، والتي تساعدها علي توفير نفقات أسرتها المكونة من ٦ أبناء بعد وفاة زوجها منذ سنوات .  

ووجه اللواء محمود شعراوي بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة لبحث شكوي السيدة ، حيث تم توجيه لجنة من قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة لموقع الشكوي للوقوف على  أسبابها والعمل على حلها حيث تم الالتقاء بالسيدة سعاد أحمد منصور والتوجه بها للقاء الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية.

و تبين قيام الحي بتنفيذ قرار إزالة صدر مسبقاً بناء على شكاوي عديدة من السكان بالعقار التي توجد به الفاترينة الخاصة بالسيدة والتي أرسلوها إلي البوابة الإلكترونية لمجلس الوزراء ومحافظة القاهرة وحي روض الفرج ومطالبتهم بسرعة تنفيذ الإزالة ، كما تبين أن مسئولي الحي قاموا منذ أسبوع بإبلاغ السيدة شفاهة بموعد تنفيذ الإزالة وهو ما أكدته السيدة سعاد منصور خلال لقائها مع نائب المحافظ ولجنة التفتيش من الوزارة.

ووجه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية  ، بالتنسيق مع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بعد التأكيد من الظروف الأسرية للسيدة المسنة وأنها تعول أسرة مكونة من ٦ ابناء وأحفاد ، بتوفير كشك للسيدة ليكون مصدر دخل ثابت لها بالقرب من منزلها بعد أن طلبت بتوفير مصدر دخل قريب من المنزل وعدم الابتعاد عنه نظراً لظروفها .

كما وجه وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة باستمرار التنسيق مع نائب المحافظ و رئيس حى روض الفرج لمتابعة إجراءات إنهاء ترخيص الكشك الجديد فى المنطقة المقابلة للفاترينة القديمة ، واستمرار المتابعة للاطمئنان علي استلامها الكشك.

القاهرة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة كورونا العاصمة الإدارية الجديدة سكان

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