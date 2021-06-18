عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تأثير القهوة على الصحة.. تقلل من خطر الإصابة بالسكري والسرطان

صدى البلد

تعد القهوة هي إحدى المشروبات التي يعشقها الكثير ولا يستغني عنها  البعض خلال يومهم ، 
 وقد اصدرت اخر الدراسات أحدث التقييمات للتأثيرات الصحية للقهوة والكافيين ، المكون النشط الرئيسي ، مطمئنة بالفعل. 

تم ربط استهلاكهم بانخفاض مخاطر الإصابة بجميع أنواع الأمراض ، بما في ذلك مرض باركنسون وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وحصى المرارة والاكتئاب والانتحار وتليف الكبد وسرطان الكبد وسرطان الجلد وسرطان البروستاتا.

 

قال الدكتور والتر سي ويليت ، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة: "لقد أعطت هذه المخاوف الدورية للجمهور وجهة نظر مشوهة للغاية". “بشكل عام ، على الرغم من المخاوف المختلفة التي ظهرت على مر السنين ، فإن القهوة آمنة بشكل ملحوظ ولديها عدد من الفوائد المحتملة المهمة”.

 

هذا لا يعني أن القهوة تضمن فاتورة صحية نظيفة تمامًا، يعبر الكافيين المشيمة إلى الجنين ، وشرب القهوة أثناء الحمل يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة. يغير الحمل كيفية استقلاب الجسم للكافيين ، وينصح النساء الحوامل أو المرضعات بالامتناع تمامًا عن تناول الكافيين أو الالتزام بتناول قهوة منزوعة الكافيين أو على الأقل الحد من تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملليجرام في اليوم ، وهي الكمية الموجودة في حوالي كوبين قياسيين من القهوة الأمريكية

 

طريقة عمل القهوة الفرنساوى بمذاق مميز ومختلف

لعلاج التجاعيد.. طريقة عمل ماسك القهوة بـ3 وصفات مختلفة

الكافيين هو واحد من أكثر من ألف مادة كيميائية موجودة في القهوة ، وليست كلها مفيدة. من بين المواد الأخرى ذات التأثيرات الإيجابية البوليفينول ومضادات الأكسدة. 

 ولكن يمكن أن يمنع البوليفينول نمو الخلايا السرطانية ويقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ؛ يمكن لمضادات الأكسدة ، التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ، أن تقاوم أمراض القلب والسرطان ، القاتلين الرئيسيين في البلاد.

 

ومع اقتراب موسم القهوة المثلجة ، من المرجح أن يتجه المزيد من الناس إلى القهوة الباردة. تتزايد شعبيته الآن ، ويقاوم المشروب البارد الحموضة الطبيعية للقهوة والمرارة التي تنتج عند سكب الماء المغلي على القهوة المطحونة. يتم تحضير المشروب البارد عن طريق نقع الحبوب المطحونة في الماء البارد لعدة ساعات ، ثم تصفية السائل من خلال مرشح ورقي لإزالة حبيبات القهوة المطحونة والثغرات الضارة والحفاظ على النكهة والكافيين لتستمتع بها. يمكن أيضًا تحضير المشروب البارد باستخدام قهوة منزوعة الكافيين.

منزوعة الكافيين لا تخلو تمامًا من الفوائد الصحية. كما هو الحال مع القهوة المحتوية على الكافيين ، فإن مادة البوليفينول التي تحتوي عليها لها خصائص مضادة للالتهابات قد تقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسرطان .

القهوة الكافيين شرب القهوة مرض السكري تناول الكافيين

ترشيحاتنا

أمريكا ترصد 3 مليارات دولار لتطوير أدوية مضادة لكورونا

الخطيب قعلها من قبل .. تعليق صادم من مدحت شلبي على فتح حساب بنكي للزمالك لتلقي التبرعات

عناكب نهاية العالم.. حقيقة ظاهرة ترعب سكان منطقة أسترالية.. صورة

نيسان تكشف أحدث هاتشباك AURA .. صور

انتخابات إيران.. المرشد الأعلى يدلي بصوته.. شاهد

فتح صناديق الاقتراع وبدء التصويت في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس.. روابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2021 في جميع المحافظات

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ريهام حجاج تكشف مفاجأة عن طلاق محمد حلاوة وياسمين عبد العزيز

قضية حياة أو موت.. تعليق قوي من الرئيس السيسي عن سد النهضة

مفاجأة.. ريهام حجاج تعلن حملها.. ورد مفاجئ من بوسي شلبي؟.. شاهد

بعد رفض تجديد تعاقده .. قرار جديد من الإسماعيلى تجاه إيهاب جلال

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة .. أسماء الأوائل ورابط النتيجة |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خطوات حل امتحانات الثانوية العامة 2021 على البابل شيت .. صور

طريقة عمل كالزوني فاهيتا اللحم.. خطوة بخطوة

رئيس الوزراء يؤكد استعداد مصر لوضع خبراتها لخدمة أفريقيا.. صور

السيسي لوزراء الإعلام العرب: الانتصار دائما لدولة المؤسسات

فيديو

فيديوجراف | خلقة ربنا.. محمد ممدوح يروي تفاصيل رحلة علاج صوته

فيديو نجوى فؤاد ومحمد رمضان يثير عاصفة من الانتقادات.. والفنانة تعتذر |"فيديوجراف"

فيديوجراف| قوة وأمان .. سعر و مواصفات السيارة الكهربائية المصرية نصر  E70

فيديوجراف| شروط ومصروفات كلية هندسة الطيران في مصر 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

سارة مجدي تكتب: السعادة المعدية

«سبورتيجا» تحصد المركز الأول

إبراهيم عمران يكتب: ثورة يونيو وإنجازات الرئيس

د. وائل محمد رضا يكتب: مصر القوية.. أفريقيا الغنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

المستشار سُليمان عبدالغفار

الإصْلاح الحَقيقي.. والتَحْديث على النَمَطِ الغَرْبي

إلهام أبو الفتح

سقنن رع الذي تتابعه ألمانيا!

محمد نوار

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

هويدا دويدار

خطوات ثابتة فى سبيل الإصلاح

إبراهيم النجار

حكومة التناقضات.. تغيير بلا جوهر

بهجت العبيدي

قراءة في حادث اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسون!

اﻟﻤﺰﻳﺪ