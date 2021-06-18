تأثير القهوة على الصحة.. تقلل من خطر الإصابة بالسكري والسرطان

تعد القهوة هي إحدى المشروبات التي يعشقها الكثير ولا يستغني عنها البعض خلال يومهم ،

وقد اصدرت اخر الدراسات أحدث التقييمات للتأثيرات الصحية للقهوة والكافيين ، المكون النشط الرئيسي ، مطمئنة بالفعل.

تم ربط استهلاكهم بانخفاض مخاطر الإصابة بجميع أنواع الأمراض ، بما في ذلك مرض باركنسون وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وحصى المرارة والاكتئاب والانتحار وتليف الكبد وسرطان الكبد وسرطان الجلد وسرطان البروستاتا.

قال الدكتور والتر سي ويليت ، أستاذ التغذية وعلم الأوبئة في كلية هارفارد تي إتش تشان للصحة العامة: "لقد أعطت هذه المخاوف الدورية للجمهور وجهة نظر مشوهة للغاية". “بشكل عام ، على الرغم من المخاوف المختلفة التي ظهرت على مر السنين ، فإن القهوة آمنة بشكل ملحوظ ولديها عدد من الفوائد المحتملة المهمة”.

هذا لا يعني أن القهوة تضمن فاتورة صحية نظيفة تمامًا، يعبر الكافيين المشيمة إلى الجنين ، وشرب القهوة أثناء الحمل يمكن أن يزيد من خطر الإجهاض وانخفاض الوزن عند الولادة والولادة المبكرة. يغير الحمل كيفية استقلاب الجسم للكافيين ، وينصح النساء الحوامل أو المرضعات بالامتناع تمامًا عن تناول الكافيين أو الالتزام بتناول قهوة منزوعة الكافيين أو على الأقل الحد من تناول الكافيين إلى أقل من 200 ملليجرام في اليوم ، وهي الكمية الموجودة في حوالي كوبين قياسيين من القهوة الأمريكية

الكافيين هو واحد من أكثر من ألف مادة كيميائية موجودة في القهوة ، وليست كلها مفيدة. من بين المواد الأخرى ذات التأثيرات الإيجابية البوليفينول ومضادات الأكسدة.

ولكن يمكن أن يمنع البوليفينول نمو الخلايا السرطانية ويقلل من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ؛ يمكن لمضادات الأكسدة ، التي لها تأثيرات مضادة للالتهابات ، أن تقاوم أمراض القلب والسرطان ، القاتلين الرئيسيين في البلاد.

ومع اقتراب موسم القهوة المثلجة ، من المرجح أن يتجه المزيد من الناس إلى القهوة الباردة. تتزايد شعبيته الآن ، ويقاوم المشروب البارد الحموضة الطبيعية للقهوة والمرارة التي تنتج عند سكب الماء المغلي على القهوة المطحونة. يتم تحضير المشروب البارد عن طريق نقع الحبوب المطحونة في الماء البارد لعدة ساعات ، ثم تصفية السائل من خلال مرشح ورقي لإزالة حبيبات القهوة المطحونة والثغرات الضارة والحفاظ على النكهة والكافيين لتستمتع بها. يمكن أيضًا تحضير المشروب البارد باستخدام قهوة منزوعة الكافيين.

منزوعة الكافيين لا تخلو تمامًا من الفوائد الصحية. كما هو الحال مع القهوة المحتوية على الكافيين ، فإن مادة البوليفينول التي تحتوي عليها لها خصائص مضادة للالتهابات قد تقلل من خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني والسرطان .