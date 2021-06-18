مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات الجوية لمصر للطيران قادمة من براغ.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولي اليوم أولى الرحلات الجوية التابعة لشركة مصر للطيران والقادمة من براغ وعلي متنها 97 راكب.

وفور وصول الطائرة تم استقبالها بتقليد رش المياه الذى يعد تقليد دولي للترحيب بقدوم أول رحلة، هذا وقد قام فريق العلاقات العامة بالمطار باستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية والعمل علي إنهاء إجراءات وصولهم بسهولة ويسر تام مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على صحة الركاب.

هذا ومن المقرر أن تسير الشركة رحلتين أسبوعيا إلي مطار الغردقة الدولي.